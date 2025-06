Nove das 10 cidades com maior percentual de católicos no Brasil são gaúchas

Montauri, no noroeste gaúcho, é a cidade mais católica do país. Renan Mattos / Agencia RBS

As cidades gaúchas lideram o ranking dos municípios com maior percentual de católicos no Brasil. De acordo com os dados do Censo 2022, apenas um município catarinense entra na lista das 10 cidades mais católicas do país.

Montauri (RS): 98,34% Centenário (RS): 97,77% União da Serra (RS): 96,77% Vespasiano Corrêa (RS): 96,70% Nova Alvorada (RS): 96,59% Coqueiro Baixo (RS): 96,46% Barra do Rio Azul (RS): 96,40% Progresso (RS): 96,34% São João do Oeste (SC): 96,22% Itapuca (RS): 96,13%

A predominância de municípios do Rio Grande do Sul segue até mesmo entre as 100 cidades brasileiras com os maiores percentuais de católicos, onde 51 são gaúchas. Todas elas têm percentuais superiores a 91%, como comparação, em Porto Alegre 54,46% da população é católica.

Apesar de muitos municípios com alto índice de praticantes da religião, o Estado não é o que possui a maior porcentagem do país. Conforme o levantamento, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 60,63% dos gaúchos são católicos, enquanto no Piauí, o Estado com o percentual mais alto, os adeptos da doutrina representam 77,43% da população.

A cidade menos católica

No extremo oposto a Montauri, em relação à religião católica, também está uma cidade gaúcha. O Censo mostra que Arroio do Padre, na região Sul, é o município com o menor percentual de católicos de todo o país.