Montauri, no nordeste do RS, é a cidade mais católica do Brasil

Cidade do nordeste gaúcho é a mais católica do Brasil. Bruna Zanetti / Divulgação

Localizada no nordeste do Rio Grande do Sul, a gaúcha Montauri é a cidade mais católica do Brasil. O dado é oriundo do Censo 2022, que teve os resultados sobre religião divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (6).

As análises de cunho religioso contemplam pessoas com 10 anos ou mais de idade. Em Montauri, 1.366 habitantes se enquadravam neste grupo etário em 2022 e responderam a questões relativas à religião. Destes, 1.343 manifestou seguir a Igreja Católica Apostólica Romana.

O município ainda tinha 18 evangélicos e cinco pessoas sem religião. Assim, a proporção de católicos atingiu 98,3% – o maior percentual registrado no país, o que dá à cidade gaúcha o título de mais católico do Brasil. No Censo de 2010, Montauri já liderava o ranking.

O Rio Grande do Sul tem outras cidades na lista. Entre os 10 municípios mais católicos do Brasil, nove são gaúchos.

Veja o ranking das cidades mais católicas do país:

Montauri (RS) - 98,32% Centenário (RS) - 97,77% União da Serra (RS) - 96,73% Vespasiano Corrêa (RS) - 96,70% Nova Alvorada (RS) - 96,60% Coqueiro Baixo (RS) - 96,42% Barra do Rio Azul (RS) - 96,37% Progresso (RS) - 96,33% São João do Oeste (SC) - 96,22% Itapuca (RS) - 96,13%

As gaúchas que figuram na lista têm em comum a colonização europeia. Entre os imigrantes que povoaram os municípios destacam-se os de nacionalidade italiana, oriundos de um dos países mais católicos do mundo — cerca de 80% da população da Itália segue a Igreja Católica, conforme dados do Catholic World Mission.

Rio Grande do Sul perdeu católicos

Apesar do grande número de cidades gaúchas consideradas as mais católicas do país, a religião perdeu força no Rio Grande do Sul. Em 2010, os católicos representavam 69,3% da população do Estado com 10 anos ou mais. Já em 2022, a proporção caiu para 60,6% — redução de 8,7 pontos percentuais.

Em contrapartida, cresceu no Estado no número de evangélicos, de praticantes de religiões de matriz africana e de pessoas que se identificam como sem religião.

Os evangélicos saltaram de 18% para 21,4%, enquanto o percentual de pessoas que praticam o culto aos orixás foi de 1,5% para 3,2% — resultado que faz do RS o Estado mais adepto às religiões de matriz africana do país. A proporção de indivíduos sem religião cresceu 3,1 pontos percentuais, variando de 5,7% para 8,%.