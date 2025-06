"Meninas são mais tranquilas": post que mostra irmãs de Arroio do Sal que se pintaram escondidas dos pais viraliza

"Pintei eu e a mana", confessou Laura, de três anos, após cobrir ela e a irmã de tinta. Instagram @dentistathaiswitt / Reprodução

A "confissão" da pequena Laura, de três anos, veio sem culpa, com a naturalidade de quem só estava brincando:

— Peguei a escadinha, pintei eu e a mana — disse Laura ao ser pega no flagra.

Foi assim que a primogênita explicou para a mãe, Thaís Witt, como ela e a irmã mais nova, Lívia, de um ano e nove meses, acabaram cobertas de tinta da cabeça aos pés.

O momento foi registrado pela mãe, que publicou a situação nas redes sociais, brincando:

"Meninas são mais tranquilas", disse, na legenda.

A travessura aconteceu em um fim de sábado, em Arroio do Sal, no Litoral Norte. Thaís e o marido, Vinicius Angst, preparavam o jantar das meninas. Enquanto isso, elas ficaram brincando com suas revistinhas no “cantinho da bagunça”.

— Quando a gente sentou de fato para comer, ele (Vinicius) falou assim: "Está muito silêncio" — relembra Thaís.

O casal decidiu ir atrás verificar o que as filhas estavam fazendo. Na hora, Thaís pegou celular na expectativa de gravar as meninas brincando, mas encontrou cenário inusitado: Laura e Lívia estavam inteiramente cobertas de tinta.

— Nos deparamos com aquela cena da casa toda pintada, o meu tapete, as roupas delas, elas. O meu riso era de desespero, tipo: "Por onde eu começo?" — conta.

Tintas

As tintas eram próprias para pintura facial, à base de óleo, compradas especialmente para o aniversário da Laura. Thaís diz que estavam escondidas, bem guardadas em uma gaveta. Ela só não contava que a pequena já tinha feito o reconhecimento de território.

— Ela viu eu guardar essas tintas um dia que tirei para limpar a gaveta que deixo as coisas de pintura delas — comenta a mãe.

A irmã mais nova, Lívia, participou como "tela". No vídeo, ela chega a colocar a mão com tinta na boca, mas Thaís esclarece que o produto era apropriado e não tóxico.

— A Laura que foi a artista da história, a mana só entrou de gaiato — conta Thaís.

Foi o pai quem levou as meninas para debaixo do chuveiro e, de acordo com a mãe, a limpeza não foi simples.

— Custou a sair, principalmente da cabeça — conta.

Do restante, só as paredes saíram ilesas, já que o tapete e as roupas até hoje estão tingidas.

Viral

Thaís, que é cirurgiã-dentista, conta que costuma filmar momentos do dia a dia com as filhas, mas não imaginava que o vídeo em questão teria tanta repercussão.

Inicialmente, compartilhou a cena nos stories do Instagram, até que os seguidores começaram a insistir, pedindo: "Faz um reels que esse vídeo vai viralizar".