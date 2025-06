Lotomania 2787 tem resultados divulgados; veja as dezenas

Confira o resultado do concurso da Lotomania 2787

Premiação:

Como apostar nas loterias da Caixa

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Veja abaixo o passo a passo para jogar

Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?

Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de segunda a sábado, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal.

Dia de Sorte

Dupla Sena

Federal

Lotofácil

Lotomania

Mega-Sena

+Milionária

Quina

Super Sete

Timemania

Como receber os prêmios das loterias

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.