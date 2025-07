Grupo de Roca Sales planeja construir réplica da Arca de Noé para alavancar turismo religioso

Arca seria uma atração turística (imagem é apenas ilustrativa e não corresponde à futura estrutura do projeto). Ark of Noah / Divulgação

Um dos municípios mais impactados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, Roca Sales planeja construir uma réplica da Arca de Noé para alavancar o turismo religioso na cidade do Vale do Taquari.

O Cristo Protetor de Encantado serve como inspiração para a iniciativa de empresários da Associação Amigos Reconstruindo Roca Sales (AARRS), criada no ano passado.

— Nossa região vive um apelo turístico. Vimos que tem um pessoal de Bento Gonçalves, da Serra, que tem interesse em fazer a ligação através da estrada de Coronel Pilar até Roca Sales — contextualiza o empresário Eduardo Alves Salgado, presidente da Associação.

Desde o começo das atividades da entidade, o grupo de empresários já conversa com o arquiteto da região, Jonas Haefliger, para viabilizar o projeto, que não tem um valor de custo ainda definido e seria bancado pela iniciativa privada.

A ideia da arca partiu da AARRS e do próprio arquiteto. O plano dos idealizadores é que a estrutura esteja concluída em cerca de quatro a cinco anos.

O registro do projeto da Arca de Noé de Roca Sales como rota turística e religiosa custou R$ 7 mil e foi feito na Marpa – grupo empresarial que registra e protege marcas e patentes, além de oferecer serviços de gestão tributária.

Logotipo registrado na Marpa. AARRS / Divulgação

Estrutura seria construída no bairro Pôr do Sol

A ideia inicial é de que a réplica da atração turística seja construída em uma parte alta de Roca Sales – um terreno de cerca de 8 hectares situado num morro do bairro Pôr do Sol.

Conforme o presidente da Associação, do ponto pretendido para instalar a arca, seria possível enxergar o Cristo Protetor de Encantado e o Rio Taquari. Mas a decisão sobre o local ainda não foi tomada, e há outras opções, como construir em um terreno localizado no Morro do Paraglider.

— Pensamos na arca porque representaria um símbolo de ressurgimento depois de uma enchente tão catastrófica que teve aqui — compartilha Salgado, que é natural de Porto Alegre e vive há alguns anos em Roca Sales.

Dimensões próximas da arca bíblica

Segundo os registros, as medidas da arca mencionada no Antigo Testamento seriam em torno de 300 côvados – unidade de medida dos tempos arcaicos – (equivalente a 150 metros), 50 de largura (aproximadamente 23 metros) e 30 de altura (13,7 metros). A imaginada para Roca Sales teria dimensões semelhantes.

— Se não for o tamanho da arca da Bíblia, será algo muito próximo. A ideia é criar um museu sobre a enchente, uma cafeteria, uma rede de restaurantes e até uma vinícola. Não pode ser uma coisa pequena para podermos explorar como der — ilustra o empresário.

Entretanto, a arca não será construída apenas em madeira:

— Nossa ideia é fazer uma arca de concreto e colocar por fora porcelanato imitando madeira. E, por dentro, a construção será de madeira.

Segundo o censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Roca Sales possui cerca de 10,4 mil habitantes. Curiosamente, a cidade não conta com nenhum hotel para receber turistas ou visitantes.

Prefeitura define projeto como audacioso

O prefeito de Roca Sales, Jones Wunsch, o Mazinho, observa que o projeto representa uma iniciativa positiva para alavancar o turismo no município e define a proposta como algo audacioso.

— É importante citar que não há recursos públicos envolvidos. O foco da administração é reconstruir a cidade em termos de habitação e pavimentação. Enfim, sabemos o trabalho todo que temos pela frente — relata, acrescentando sua opinião sobre a Arca de Noé:

— O projeto é muito bem-vindo e precisamos nos preparar para o turismo na nossa região. Estamos buscando, junto ao governo do Estado, a inclusão na Rota do Pão e do Vinho, que tem ligação com a Serra.

A Rota do Pão e do Vinho citada pelo prefeito pretende conectar localidades do Vale dos Vinhedos, na Serra, ao Vale do Taquari, por meio de cerca de 60 quilômetros asfaltados – ainda faltam 38 quilômetros para a conclusão do serviço.

O trajeto passaria por municípios como Roca Sales, Encantado, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Muçum, Doutor Ricardo, Anta Gorda, Ilópolis e Vespasiano Corrêa. Até o momento, o trecho de Roca Sales ainda não foi pavimentado.

Questionado pela reportagem de Zero Hora como recebe a ideia dos empresários, o chefe do Executivo municipal confirma que a Arca de Noé teria vínculo com um roteiro de peregrinação envolvendo outras cidades: