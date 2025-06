Folga prolongada no Corpus Christi? Data não é feriado nacional nem estadual; entenda

Você está contando os dias para folgar no feriado de Corpus Christi , na quinta-feira (19)? Pois saiba que a celebração católica da eucaristia não é e nunca foi feriado nacional no Brasil.

No Rio Grande do Sul, Corpus Christi não é feriado estadual nem ponto facultativo. Entretanto, municípios com lei locais adotam como feriado, como no caso de Porto Alegre.