Dia do Orgulho LGBT+: confira eventos para celebrar a data em Porto Alegre

Data tem origem em uma reação, em 1969, a frequentes batidas policiais a um ponto de encontro da comunidade em Nova York. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Dia Internacional do Orgulho LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outros grupos minorizados) é neste sábado (28). Em Porto Alegre, diferentes locais abraçam a causa e alguns terão celebrações especiais.

A data tem origem em uma reação, em 1969, a frequentes batidas policiais a um ponto de encontro da comunidade: o bar Stonewall Inn, em Nova York. No ano seguinte, 28 de junho teve a primeira parada gay dos Estados Unidos, engajando outros movimentos pelo mundo.

Zero Hora traz abaixo alguns eventos que ocorrem neste fim de semana, além de outras opções que também acolhem a comunidade.

Confira a lista

Joseph’s Café e Bar

O dia 28 foi escolhido pelo café e bar Joseph's para inauguração do novo espaço (veja abaixo), no Centro Histórico. Antes em uma área menor, agora o estabelecimento conta com três salas, além de um jardim de inverno.

O evento deste sábado terá show do cantor Jean Melgar e cafézinho grátis. O cardápio do dia contará com brownies e bebidas como cappuccino, mocaccino, café Nutella e quentão. Entre os drinks, haverá pelo menos seis opções, além de cervejas, vinho e espumante.

Quando? 28 de junho, das 17h às 20h

28 de junho, das 17h às 20h Onde? Avenida Desembargador André da Rocha, 254, bairro Centro Histórico

Avenida Desembargador André da Rocha, 254, bairro Centro Histórico Para mais informações: instagram.com/josephscafebar

Bar Opinião

Grag Queen, nome artístico de Grégory Mohd, nasceu em Canela (RS). Aderbal Netto / Divulgação

Grag Queen, ganhadora do reality show Queen Of The Universe, estreia com show solo em Porto Alegre neste sábado (28), na edição do Poa Queer. A apresentação ocorre no Bar Opinião.

Revelação no pop brasileiro, ela se tornou apresentadora do Drag Race Brasil em 2023, versão brasileira do reality show americano RuPaul’s Drag Race.

Para o show deste sábado, é possível adquirir os ingressos online via Sympla a partir de R$ 80 ou, presencialmente, na loja Planeta Surf do Shopping Bourbon Wallig.

Quando? 28 de junho, a partir das 20h (a casa abre às 18h30min)

28 de junho, a partir das 20h (a casa abre às 18h30min) Onde? Bar Opinião, na Rua José do Patrocínio, 834, bairro Cidade Baixa

Bar Opinião, na Rua José do Patrocínio, 834, bairro Cidade Baixa Para mais informações: instagram.com/poa_queer

Venezianos Pub Café

O sábado (28) também será de festa no Venezianos Pub Café, no bairro Cidade Baixa. É a Saravah do Orgulho. Os DJs João Albuquerque e Parr prometem animar a pista com sons que vão do samba ao funk e da MPB a latinidades.

A entrada é gratuita para a comunidade trans a partir de resgate de ingresso pelo Sympla, plataforma onde também estão os tickets para público geral a partir de R$ 20.

Haverá venda de ingresso no local.

Quando? 28 de junho, a partir das 21h (a casa abre às 20h)

28 de junho, a partir das 21h (a casa abre às 20h) Onde? Rua Joaquim Nabuco, 397, bairro Cidade Baixa

Rua Joaquim Nabuco, 397, bairro Cidade Baixa Para mais informações: instagram.com/venepubcafe

Workroom Bar

O Workroom Bar, no bairro Floresta, oferece a festa Werk! Drag Pride Edition, com perfomances 100% drag queens. A trilha sonora mesclará pop, funk e eletropop.

O cardápio da casa conta com opções de lanches (batata frita, mini pastéis e brownies) e bebidas não alcoólicas, além de drinks autorais — com nomes de participantes do RuPaul's Drag Race.

Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla — o individual entre R$ 25 e R$ 35 e o duplo por R$ 55. A casa também terá venda na hora.

Quando? 28 de junho, a partir das 22h

28 de junho, a partir das 22h Onde? Avenida Cristóvão Colombo, 772, bairro Floresta

Avenida Cristóvão Colombo, 772, bairro Floresta Para mais informações: instagram.com/workroombar

Late Bar e Disco Inferno no Bar Ocidente

Festa ocorre no Bar Ocidente. Enrique Salgado / Divulgação

A noite de sábado será de agito, como de costume, no bar Ocidente. Desta vez, Late Bar e Disco Inferno trazem a festa In The Name of Love, regada a músicas do funk, disco e house.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente via Sympla a partir de R$ 45 (R$ 35 com cupom LISTAMIGA). Também poderão ser adquiridos na bilheteria do bar, a partir das 23h de sábado, por R$ 60.

Quando? 28 de junho, a partir das 23h

28 de junho, a partir das 23h Onde? Bar Ocidente, na Avenida Osvaldo Aranha, 960, bairro Bom Fim

Bar Ocidente, na Avenida Osvaldo Aranha, 960, bairro Bom Fim Para mais informações: instagram.com/latebarocidente

Cabaret

Conhecida balada LGBT+, o Cabaret será o endereço da festa Amnésia neste sábado — a mais antiga da casa. Hits nostálgicos, do pop ao eletrohits, passando pelos anos 1980, 1990 e 2000, prometem animar a pista. A edição deste sábado terá temática junina.

O bar tem drinks autorais e clássicos, além de cervejas, bebida xeque mate, espumantes e opções sem álcool.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla a partir de R$ 50 (lote 5). Na hora da festa, os valores variam entre R$ 60 e R$ 70, conforme lotação.

Quando? 28 de junho, das 23h às 5h30min

28 de junho, das 23h às 5h30min Onde? Rua Sete de Setembro, 708, bairro Centro Histórico

Rua Sete de Setembro, 708, bairro Centro Histórico Para mais informações: instagram.com/opaesqueci

Vitraux Club

Na região central da cidade, o Vitraux Club terá festa neste domingo (29). As performances começam às 23h com apresentação de Suzzy B. No palco: o ator João Carlos Castanha, com sua personagem Maria Helena Castanha, além das drag queens Dylan Summer e Tina Oliver.

A casa tem mais de 40 anos e conta com duas pistas de dança, com electronic dance music, funk, pop e brasilidades. No bar, é possível encontrar bebidas e coquetéis.

Até as 22h, a entrada é liberada. Após, é R$ 40.

Quando? 29 de junho, das 21h às 4h

29 de junho, das 21h às 4h Onde? Rua da Conceição, 492, bairro Independência

Rua da Conceição, 492, bairro Independência Para mais informações: instagram.com/vitraux

Chá das Patroas

Evento é realizado em Porto Alegre e está indo para a 27ª edição. Chá das Patroas / Divulgação

O evento itinerante Chá das Patroas, produzido por Britt Rodrigues, Letícia Sartoretto e Taay Melo, é realizado há quatro anos e levanta a bandeira lésbica e bi, sendo voltado a mulheres cis e trans.

As festas têm sons para diferentes gostos, abrangendo ritmos como funk, sertanejo, pop e pagode. As apresentações são apenas de artistas mulheres.

No calendário do Chá das Patroas, o próximo evento está marcado para 12 de julho, no Workroom Bar. A temática será: Na Festa com a Ex. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, a partir de R$ 35. No local, haverá opções de cerveja, com e sem álcool e também sem glúten, além de drinks, combos e espumantes.

Quando? 12 de julho, das 22h às 6h

12 de julho, das 22h às 6h Onde? Workroom Bar, na Avenida Cristóvão Colombo, 772, bairro Floresta

Workroom Bar, na Avenida Cristóvão Colombo, 772, bairro Floresta Para mais informações: instagram.com/chadaspatroas

Brunch & Drag Porto Alegre

O Brunch & Drag foi criado em 2023, teve um hiato em 2024 e chega à sua nona edição em 2025 como um evento itinerante que se propõe a levar a arte drag a diferentes públicos de Porto Alegre.

Nesta edição, a atração será pensada como um verdadeiro programa de auditório, com roteiro, quadros interativos, jogos, momentos surpresa e shows de drag queens.

Marcado para o dia 13 de julho, o próximo encontro terá como tema Rainhas do Gelo. A apresentação ficará por conta de Amy Babydoll, com participações das convidadas Golden e Gabi Granada, que trarão performances que misturam comédia, lipsync e interação com a plateia.

A alimentação do evento será à la carte, com o cardápio da casa, além de um prato especial de brunch e combos de bebidas.

Os ingressos estão disponíveis via Sympla, a partir de R$ 35.

Quando? 13 de julho, das 11h às 14h

13 de julho, das 11h às 14h Onde? Jardim São Geraldo, na Rua Moura Azevedo, 182, bairro São Geraldo

Jardim São Geraldo, na Rua Moura Azevedo, 182, bairro São Geraldo Para mais informações: instagram.com/brunch_drag_poa