Dia de São João é hoje: conheça a história da data

A fogueira é um dos principais símbolos das festas de São João. Alefer Dias / Shopping Total / Divulgação

O dia 24 de junho marca o nascimento de São João, data que virou festa em todos os cantos do Brasil. São João Batista, uma das figuras religiosas mais celebradas no país, viveu no mesmo período que Jesus Cristo, segundo a Bíblia.

Para a Igreja Católica, o santo foi um dos maiores profetas da antiguidade, e ficou conhecido por realizar batismos no Rio Jordão, inclusive o de Jesus.

Um dos costumes desta época do ano é acender fogueiras para as santidades celebradas em junho. Além de João, também são comemorados, no dia 29, o dia de São Pedro e de São Paulo.

Entenda quem foi São João e qual é a origem da data.

Quem foi São João Batista

A liturgia cristã aponta que João era filho de Isabel, uma das primas de Maria, mãe de Jesus. A igreja acredita que o santo era responsável por anunciar que Jesus estava chegando, e também foi quem batizou o filho de Deus.

São João Batista também viveu um período no deserto, para se dedicar à oração e aos sacrifícios, segundo o g1. Ele é considerado um dos grandes santos do catolicismo.

Dia de São João é feriado?

25 de junho não é feriado nacional no Brasil. Porém, a data ainda é celebrada oficialmente em alguns lugares.

Leis municipais e estaduais podem instituir feriado no Dia de São João em diferentes cidades. Entre os locais que comemoram a data estão João Pessoa (PB), Recife (PE), Barueri (SP) e Niterói (RJ).

Comemorações de São João

O Dia de São João é celebrado na data do seu nascimento, em 24 de junho. Originalmente, a comemoração se chamava "festa joanina", mas, por acontecer em junho, ganhou o nome de "festa junina" com o passar dos anos.

A tradição de acender fogueiras em nome do santo começou ainda na antiguidade, como forma de anunciar acontecimentos importantes. Para a Igreja, Isabel teria alertado Maria do nascimento de João Batista com a fumaça de uma fogueira.