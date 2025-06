Dia de Santo Antônio é feriado? Saiba a origem da data

O Dia de Santo Antônio , comemorado em todo Brasil nesta sexta-feira (13), é uma das principais celebrações da Igreja Católica . A escolha da data tem relação com a morte de Antônio , que faleceu em 13 de junho de 1231 .

Nascido Fernando, em Lisboa, Portugal, em 1195, Antônio não mudou apenas de nome ao encontrar sua devoção religiosa. De origem nobre , se aproximou do povo, pregou em diferentes países e, mesmo hoje, 791 anos depois de sua morte, segue movimentando uma legião de devotos.

Apesar da data ter grande importância no calendário católico, o Dia de Santo Antônio não é feriado oficial no país . Porém, algumas cidades que tem o religioso como padroeiro podem decretar feriado municipal, como a gaúcha Frederico Westphalen e Juiz de Fora , em Minas Gerais.

Quem foi Santo Antônio?

Antônio dedicou sua vida à pregação entre o povo e esteve em diversos lugares da Itália e do sul da França. Após uma crise de hidropisia — acúmulo de líquido seroso no tecido celular ou em cavidades do corpo —, Antônio morreu a caminho de Pádua em 13 de junho de 1231.