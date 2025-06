Corpus Christi: entenda o significado da data e a tradição dos tapetes

Ainda que mobilize milhares de fiéis ao redor do mundo todos os anos, a data não é considerada um feriado oficialmente. No caso do Brasil, o calendário prevê apenas ponto facultativo .

O que é o Corpus Christi

Marcado por celebrações religiosas , procissões e a confecções dos famosos tapetes coloridos de serragem que enchem as ruas e as igrejas, o Corpus Christi afirma o sacramento da Eucaristia instituído por Jesus Cristo na Quinta-Feira Santa.

Do latim, o termo significa "corpo de Cristo" . No sacramento, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus.

Para o catolicismo, foi em uma quinta-feira , um dia antes de ser morto e crucificado, que Jesus se reuniu com os apóstolos para a última ceia. Na ocasião, o filho de Deus teria mandado que sua lembrança fosse celebrada com pão e vinho, que se transformariam em seu corpo e sangue.

O costume de enfeitar as ruas com tapetes de serragem, flores e outros materiais, formando um mosaico multicolorido, teve origem com os imigrantes açorianos. No Brasil, essa tradição surgiu em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais.