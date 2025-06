Corpus Christi é feriado? Saiba o significado da data e quando ela vai cair em 2025

A celebração de Corpus Christi é uma das mais importantes no calendário cristão, que ocorre sempre 60 dias após a Páscoa . A data cai em uma quinta-feira , o que também faz referência ao dia da semana em que teria acontecido a Santa Ceia . Neste ano, Corpus Christi será comemorado dia 19 de junho .

Ainda que mobilize milhares de fiéis ao redor do mundo todos os anos, a data não é considerada um feriado oficialmente. No caso do Brasil, o calendário prevê apenas ponto facultativo.