Marcado por celebrações religiosas e confecções dos famosos tapetes coloridos que enchem as ruas e as igrejas, o Corpus Christi, na verdade, não é um feriado . Conforme o calendário oficial brasileiro, é um ponto facultativo .

Quais feriados podem ser estendidos?

Algumas datas podem ser emendadas caso as empresas adotem escalas que permitam folgas prolongadas. Entre elas, estão o Dia do Trabalho (1º de maio), o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e as celebrações de Natal e Ano-Novo, todos em quintas-feiras.