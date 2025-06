As tradicionais bancas de jornais e revistas podem ter perdido relevância nos últimos anos – em parte devido ao crescente processo de digitalização desses produtos. As que ainda resistem têm buscado se reinventar e diversificar os produtos que oferecem.

É o caso da primeira banca de cookies de Porto Alegre. Há um pouco mais de um mês, a marca gaúcha The Tube, conhecida por seus cookies artesanais, abriu as portas do seu novo formato de loja. A nova unidade, localizada na Rua 24 de Outubro, próximo ao Parcão, busca ser uma releitura criativa e afetiva das tradicionais bancas de revistas.