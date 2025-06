Piquete da GoeTchê é realizado semanalmente há 15 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

São 18h30min de uma segunda-feira e tem dois viventes lidando com carvão e instalando uma trempe campeira (espécie de grelha rústica) no canteiro central entre a Avenida Goethe e a Rua Mariante. Estão preparando o terreno para, em breve, começar um churrasco. Sim, isso mesmo: um churrasco na rua, que ocorre semanalmente há 15 anos.

Logo, já vão surgindo de vários cantos os integrantes mais dedicados daquele grupo informal, porém unido, chamado Piquete da GoeTchê. Um vem carregando uma mesa, outro arrasta uma lixeira, mais um aparece com um saco cheio de bandeiras — que serão estendidas, em um extenso varal, entre as árvores. A organização, que é simples assim, está feita. Não demora para que os demais participantes comecem a chegar.

Cada um que se soma deixa sobre a mesa um pedaço de carne — que passa a ser do evento — e leva consigo a bebida que vai consumir. A maioria vem pilchada ou com alguns elementos da cultura gaúcha: chapéu, boina, pala, bombacha, bota e, claro, a faca na cintura. O assado é comandado por um profissional do fogo, alguém com experiência, que utiliza o evento como uma espécie de laboratório para aprimorar as suas técnicas churrasqueiras.

Galho de árvore virou espeto

Durante a visita da reportagem, nesta segunda-feira (2), quem estava no comando da trempe era o parrillero Deivid Santana, o Licurgo, 34 anos. Ele suou a camisa, mesmo em uma noite com temperatura de 15ºC. Sem parar um minuto, levando carne para a mesa, controlando o fogo e virando os assados, disse poucas palavras:

— Sai um pouco de água do corpo (risos). Tem que gostar da correria, de fazer churrasco. Eu gosto.

A ideia é a seguinte: quem assa no canteiro a céu aberto, assa em qualquer lugar. Afinal, na rua, o mestre está à mercê do tempo, podendo enfrentar frio, vento, calor e até mesmo alguma dose de chuva. Além disso, nunca sabe qual carne os participantes vão trazer. É preciso estar preparado para qualquer coisa.

Só funcionou até agora porque não tem regra. Se você começa a botar regras e cobrar coisas das pessoas, pedindo uma mensalidade, por exemplo, aí já não vem ninguém LEANDRO DA ROSA Um dos líderes do Piquete da GoeTchê

No dia em que a reportagem esteve no local, um visitante trouxe rins de ovelha, que não cabiam na trempe. Mas eles decidiram assar mesmo assim. Um dos participantes puxou uma faca, cortou um galho de uma árvore e o transformou em espeto. Em 10 minutos, o alimento já estava no fogo. Xucrismo puro.

Geralmente, dois veteranos do encontro assumem como auxiliares: um salgando as proteínas e largando na trempe, outro cortando e disponibilizando a refeição para os participantes. Não tem afobação. Todo mundo se alimenta bem.

Mais de 120 participantes

Quem quiser conhecer o espaço pela primeira vez, não precisa levar nada. Ou seja, os porto-alegrenses que passam por ali de carro nas segundas e são fisgados pelo cheirinho de carne assada só precisam parar e chegar. Serão bem recebidos.

O churrasco dá muito certo, com a carne sempre no ponto, com a brasa queimando a noite toda — o resultado foi comprovado pela reportagem, que fez o esforço de provar os vários cortes servidos.

Por volta das 21h, já são 50 pessoas reunidas no canteiro central — em eventos especiais, como aniversários, o número passa de 120. Dá para levar uma cadeira, mas o pessoal geralmente fica de pé. Todos rodeados pela magia esfumaçada que só um churrasco de qualidade consegue oferecer.

"Não tem regra", diz organizador

Um dos líderes do projeto, atualmente, é Leandro da Rosa, 52, fisioterapeuta e assador, que se juntou ao grupo ainda em 2010, ano em que o projeto começou. Apesar dele e dos integrantes do Piquete da GoeTchê baterem ponto assiduamente nas segundas-feiras no canteiro, o sucesso do evento, segundo o próprio, se dá por conta da pouca burocracia:

— Só funcionou até agora porque não tem regra. Se você começa a botar regras e cobrar coisas das pessoas, pedindo uma mensalidade, por exemplo, aí já não vem ninguém. A ideia é uma junção de amigos que fazem churrasco. Tem uma organizaçãozinha básica, que é guardar as trampes e lavar. Compramos uma mesa nova, aumentamos a tábua, mas ajuda quem quer.

Leia Mais 20 churrascarias imperdíveis para comer bem e celebrar a tradição gaúcha em Porto Alegre

Clima de parceria

Os itens básicos para o churrasco ficam guardados no Sushito — sim, um restaurante de sushi —, que abraçou os assadores e dá assistência, inclusive oferecendo banheiro. É o clima de parceria que nasceu no canteiro e foi se espalhando, atraindo os comerciantes locais para a churrascada.

De acordo com os organizadores, nestes 15 anos, nunca houve confusão com a prefeitura, com a Brigada Militar ou com os vizinhos. O respeito é o farol da turma, que tem um grupo no WhatsApp com 145 membros.

Por isso, o evento segue agregando. Já passaram pelo canteiro visitantes dos mais diversos Estados e países — inclusive, uma das bandeiras penduradas no grande varal do piquete é de Portugal, de onde veio um dos participantes.

Para mim, é quase uma terapia. Toda segunda-feira, a gente se reúne aqui e a semana começa diferente, com o nosso assado e a conversa com a turma IVONINO MACIEL, O BRANCO Frequentador do Piquete da GoeTchê há cinco anos

Carioca pilchado

Um que chegou e decidiu ficar foi Jean Levy Cerqueira, 33, analista de sistemas. Conhecido como Carioca, por ser do Rio de Janeiro, chegou a Porto Alegre no meio da pandemia e, após mergulhar no mundo do churrasco, não demorou para deparar com o Piquete da GoeTchê.

— Eu, como bom carioca, passei um óleo de peroba na cara e falei: "Ah, vou ver que churrasco é esse aí". E estou aqui até hoje. No começo, vim sozinho. Depois, comecei a trazer alguns amigos. O pessoal me recebeu super bem. Fui acolhido. Na verdade, fui aquerenciado — conta Jean, que estava pilchado da cabeça aos pés. — Tudo foi presente dos meus amigos. E eu uso a pilcha com orgulho, como forma de agradecimento. Fiz amigos de verdade aqui, é uma família.

Este clima de amizade, por sinal, reflete-se na ansiedade para que a segunda-feira chegue logo — algo que não é comum para a maioria dos trabalhadores. Ivonino Maciel, o Branco, 45, é gerente financeiro e assador. Para ele, que é frequentador há cinco anos, o começo da semana é mais importante que sábado e domingo:

— Para mim, é quase uma terapia. Toda segunda-feira, a gente se reúne aqui e a semana começa diferente, com o nosso assado e a conversa com a turma.

Muitos participantes vão com roupas e apetrechos gaúchos. Renan Mattos / Agencia RBS

Mulheres e artistas

Se nesta segunda-feira havia cerca de 50 pessoas no Piquete da GoeTchê, apenas quatro eram mulheres. Ainda é um ambiente predominantemente masculino. Para Cristina Machado, 47, bióloga, esta realidade deveria ser outra. Ela, que começou a frequentar a churrascada no verão passado, inclusive levou sua filha, a pequena Júlia Machado, 11 anos, para curtir o evento pela primeira vez.

— Acho que as minhas amigas deveriam frequentar mais justamente porque a gente, enquanto mulher, não tem o hábito de fazer churrasco, de assar com as amigas. O que é uma pena. E aqui tem toda essa estrutura. É só chegar com o teu pedacinho de carne e aproveitar, bater um papo e comer. Eu acho top para uma segunda-feira. Começa cedo, acaba cedo e não atrapalha a semana — afirma Cristina.

Vários artistas também batem ponto por ali, como Elton Saldanha, Daniel Torres e Luiz Marenco. Até os descendentes de Teixeirinha já foram comer assado no canteiro, contam os participantes. João Vicenti (1965-2024), gaiteiro da banda Nenhum de Nós, era assíduo. Tanto que a sua bandeira, até hoje, segue pendurada entre as outras, como homenagem ao saudoso amigo.

Leia Mais Carpinejar | Sinto falta das churrascarias em nossos estádios

Como tudo começou

Sem churrasqueira em casa, Lucas Branco, 53 anos, idealizou o Piquete da GoeTchê ao lado de três garçons amigos, que folgavam justamente nas segundas. O evento nasceu no espaço público como uma forma de matar a vontade de assar uma carne. Além, é claro, de manter viva a boa charla e as tradições gaúchas.

— Logo no começo, dava pena. Éramos só nós quatro fazendo fogo na praça. Uma vez, passou uma moça da Legião da Boa Vontade e entregou umas marmitas, achando que estávamos passando necessidade (risos) — recorda Lucas, que não pôde estar presente no dia em que a reportagem foi ao churrasco e conversou por telefone depois.

Piquete da GoeTchê foi criado há 15 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

"Qualquer pessoa é bem-vinda", diz idealizador

Do primeiro assado para cá, aquela "meia dúzia de gato pingado" se transformou, segundo os organizadores do evento, no "maior churrasco comunitário do mundo". Eles contam que a empreitada inspirou que a tradição fosse replicada em outros lugares do globo.

— Idealizamos que o assado vá sempre só até meia-noite. Não tem som alto e tudo que tiver de lixo é recolhido. Nunca teve uma briga sequer e nenhuma reclamação na prefeitura. Tivemos sempre harmonia com os moradores ao redor. Não se fala em dinheiro. É só chegar. Qualquer pessoa é bem-vinda — detalha Lucas.