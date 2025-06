Casamenteiro e padroeiro dos humildes: festejos a Santo Antônio seguem até o dia 13 em Porto Alegre 

Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres está realizando missas em celebração a Santo Antônio. Márcia Kazumi / Divulgação

Porto Alegre já vive os festejos em homenagem a Santo Antônio, um dos mais populares do Brasil, conhecido como o "santo casamenteiro" e "o padroeiro dos humildes".

No Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres, no bairro Cidade Baixa, a tradicional trezena e as comemorações tiveram início já no fim de maio. No dia do padroeiro, na próxima sexta-feira (13), estão previstas missas festivas, chá e a distribuição dos tradicionais pãezinhos.

A Paróquia Santo Antônio do Partenon, também está com festejos especiais. Ao longo da próxima semana, a igreja prevê ações até a data oficial em celebração ao Santo.

— Santo Antônio é muito próximo dos brasileiros e dos gaúchos pela relação que teve com povos que colonizaram o país e o Estado. Ele é um santo que a gente consegue visualizar algo das nossas próprias vidas nele, seja pelo que viveu, seja pelos seus milagres — destaca o padre Charles Kermaunar, pároco do Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres.

Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres

O Santuário está dando andamento à 90º Festa de Santo Antônio, com diferentes atividades:

Trezena

A trezena representa um período de 13 dias seguidos, durante o qual se realiza uma série de orações e práticas religiosas em devoção a Santo Antônio. De acordo com Kermaunar, trata-se de um período para homenagens e de preparação para o dia 13 de junho, data da morte do padroeiro.

No Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres, a trezena teve início em 31 de maio. As celebrações diárias seguem até o dia 12 de junho, com missas todas as noite às 19h. Os encontros serão conduzidas por padres convidados e terão como temática os "Mandamentos da Lei de Deus".

Data: encontro todas as noites até o dia 12 de junho, quinta-feira

encontro todas as noites até o dia 12 de junho, quinta-feira Horário: às 19h

às 19h Programação religiosa: além da missa, haverá distribuição dos tradicionais pães e espaço para confissão

Celebração de Santo Antônio

Já em 13 de junho, quando se celebra oficialmente o santo, serão realizadas sete missas no decorrer do dia, às 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h. A última será conduzida pelo Bispo auxiliar de Porto Alegre, Dom Odair Miguel.

Os fiéis também terão a oportunidade de adquirir pães, de benzer objetos e de se confessar.

Data: sexta-feira, 13 de junho

sexta-feira, 13 de junho Horário: sete missas – 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h

sete missas – 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h Programação religiosa: haverá distribuição dos tradicionais pães e espaço para confissão

haverá distribuição dos tradicionais pães e espaço para confissão Endereço: Rua da República, 838 – bairro Cidade Baixa

Leia Mais Mais de 50 mil devotos participam das celebrações de Nossa Senhora de Caravaggio em Canela

Fundação Pão dos Pobres

A Fundação Pão dos Pobres está com a tradicional Festa de Santo Antônio agendada para o dia 13 de junho, com ações programadas das 9h às 19h. Estão previstas missas festivas abertas ao público, além de almoço e chá da tarde a partir da aquisição de ingressos. As entradas podem ser adquiridas direto no local, das 8h15min às 17h15min.

Atrações culturais de voluntários e dos atendidos durante a manhã e à tarde

Almoço (carreteiro, feijão tropeiro e saladas), no valor de R$ 40 que será servido das 11h às 13h30min

Chá da tarde com bolos, tortas e salgados, no valor R$ 30, servido das 15h às 17h

As missas estão programadas em quatro horários na capela da fundação às 10h, 14h, 16h e 18h.

Endereço: Rua da República, 801 – Bairro Cidade Baixa

Paróquia Santo Antônio do Partenon

A Paróquia Santo Antônio do Partenon, está organizando uma série de festejos como preparativo para a celebração do padroeiro. No sábado (7), às 9h, por exemplo, está sendo prevista uma carreata para bençãos no bairro Partenon e nos arredores.

O cronograma completo pode ser acessado no perfil da paróquia no Instagram.

Tríduo:

A paróquia irá promover um tríduo, um período de três dias consecutivos para celebrar Santo Antônio. As missas iniciam na terça-feira (10), com encontros às 10h, 17h30min e 19h. Já na quarta-feira (11) e na quinta-feira (12), elas serão realizadas às 19h.

Celebração a Santo Antônio

No dia da festa, 13 de junho, a igreja está prevendo a realização de missas festivas de hora em hora, das 7h às 18h, com celebrações e orações.

As benções aos fiéis acontecem no Ginásio de Esportes, enquanto demais atendimentos, como ação solidária, pão abençoado e velário serão feitos no estacionamento da paróquia.

Conforme divulgado, às 10h, será organizada a primeira procissão. Às 19h, será feita a tradicional procissão luminosa.

Endereço: Rua Luís de Camões, 35 - bairro Partenon.