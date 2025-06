Casa de Cultura Mario Quintana, bares, clubes e mais: onde curtir festas juninas em Porto Alegre nos próximos dias

Evento na Casa de Cultura Mario Quintana ocorre em 22 de junho. Thiele Elissa / Casa de Cultura Mario Quintana / Divulgação

O frio pede uma bebida quente no copo e uma música animada para mexer o esqueleto. E o clima de São João só contribui para isso.

Ao longo de junho, bares, clubes esportivos, shoppings e outros estabelecimentos e instituições de diferentes regiões de Porto Alegre aproveitam a data para fazer eventos temáticos. Há opções para quem quer aproveitar o cardápio típico do período, para quem quer aproveitar o forró e também para quer pôr em prática a solidariedade.

Onde curtir festa junina em Porto Alegre?

Zero Hora traz abaixo algumas opções de arraiais para os próximos dias. A lista segue em atualização.

Meu Querido São João - Alceu Valença

Cantor pernambucano volta a Porto Alegre neste mês. Leo Aversa / Divulgação

Para quem quer aproveitar um show no clima de São João, Alceu Valença sobe ao palco no dia 13 de junho, no Auditório Araújo Vianna, com um repertório repleto de xotes, forrós e baiões.

A apresentação trará canções que remetem às origens do cantor pernambucano. Meu Querido São João (tema do filme A Luneta do Tempo, escrito e dirigido pelo artista) e Pagode Russo (de Luiz Gonzaga e João Silva) são algumas das novidades do concerto, que conta também com releitura de hits como Coração Bobo, Anunciação, Tropicana e Táxi Lunar.

Os ingressos partem de R$ 220 (exceto os com descontos) e podem ser adquiridos via Sympla, na bilheteria oficial (Loja Planeta Surf Bourbon Wallig — Avenida Assis Brasil, 2611 — das 10h às 22h) e na bilheteria do Araújo Vianna (aberta somente nos dias de evento, duas horas antes do início de cada show).

Quando? Sexta-feira (13), às 21h (a casa abre às 19h30min)

Sexta-feira (13), às 21h (a casa abre às 19h30min) Onde? Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685, bairro Farroupilha)

Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685, bairro Farroupilha) Importante! Classificação: 16 anos

Classificação: 16 anos Para informações: instagram.com/araujoviannaoficial

Festa junina Apae de Porto Alegre

O evento da Apae de Porto Alegre ocorre neste sábado (14), é aberto ao público e tem entrada gratuita. A festa terá brincadeiras, doces, salgados e bebidas, a partir de R$ 2. Para que todos os atendidos também possam aproveitar o arraial, a associação convida ao apadrinhamento: ou seja, quem quiser ajudar, pode contribuir com R$ 15. Para isso, basta entrar em contato pelo (51) 98335-7065.

Quando? Sábado (14), das 11h às 16h

Sábado (14), das 11h às 16h Onde? Unidade Nazareth da Apae (Rua General Jonathas Borges Fortes, 339, bairro Glória)

Unidade Nazareth da Apae (Rua General Jonathas Borges Fortes, 339, bairro Glória) Para mais informações, acesse: instagram.com/apaeportoalegre

Feira e festa do Brita

Uma outra opção para os próximos fins de semana é a celebração no Brita Bar. No sábado (14), o evento terá formato de uma feira beneficente em prol da causa animal, em parceria com a protetora de animais Deise Falci.

Já no dia 28, será uma festa junina temática, com brincadeiras, decoração, comida típica e uma feira de moda circular, em parceria com o Brick de Desapegos. A entrada é gratuita. As brincadeiras terão valor de R$ 10, com possibilidade de ganhar um chope de 300ml ou um drink moscow mule.

Quando? Sábado (14), das 11h às 19h. E no dia 28 de junho, das 13h às 19h

Sábado (14), das 11h às 19h. E no dia 28 de junho, das 13h às 19h Onde? Brita (Rua General Lima e Silva, 1035, bairro Cidade Baixa)

Brita (Rua General Lima e Silva, 1035, bairro Cidade Baixa) Para mais informações, acesse: instagram.com/britapoa

Festa Junina do Céu

Para quem quer aproveitar a festa na Cidade Baixa, o Céu Bar e Arte é uma opção. O local já deu a letra: prepare o look xadrez, capriche no bigodinho e ensaie os passos de quadrilha. A festa do Céu ocorre neste sábado (14), das 17h à 1h, e promete ter bandeirinhas balançando e forró e pagode para animar o pessoal. Entre as atrações, estão Teo e os Camaleões e o pagode de Xandy Monteiro.

Também haverá touro mecânico. E, no cardápio, quentão.

Os ingressos estão disponíveis, na plataforma Zig, por R$ 15.

Quando? Sábado (14), das 17h à 1h

Sábado (14), das 17h à 1h Onde? Céu Bar e Arte (Rua General Lima e Silva, 1487, bairro Cidade Baixa)

Céu Bar e Arte (Rua General Lima e Silva, 1487, bairro Cidade Baixa) Para mais informações, acesse: instagram.com/ceubarearte

Festa Junina no GNGaúcho

A festa no Grêmio Náutico Gaúcho ocorre neste sábado (14). O evento contará com comidas típicas de São João, brinquedos infláveis, brincadeiras e jogos para todas as idades. Um DJ animará a festa.

Associados não pagam a entrada. Para não sócios, criança de até cinco anos não paga. De seis a 12 anos, o ingresso custa R$15 e, a partir dos 13, R$ 25. As entradas podem ser adquiridas antecipadamente via plataforma Sympla. Brinquedos, infláveis e comidas terão custos próprios.

No local, são aceitas doações de roupa — quem doar ganhará uma ficha para brincar em inflável ou em algum jogo.

Quando? Sábado (14), das 11h às 16h

Sábado (14), das 11h às 16h Onde? Grêmio Náutico Gaúcho (Avenida Praia de Belas, 1948, bairro Menino Deus)

Grêmio Náutico Gaúcho (Avenida Praia de Belas, 1948, bairro Menino Deus) Importante! O evento ocorrerá mesmo com chuva

O evento ocorrerá mesmo com chuva Para mais informações, acesse: instagram.com/gngaucho

Festa Junina do 4Beer 4º Distrito

Festa tem programação pensada para toda a família. Bruno Dupon Medeiros / 4Beer / Divulgação

A unidade do Quarto Distrito do bar 4Beer também se engajará na festança. No local, o arraial ocorre neste sábado (14), com programação pensada para atender desde o público infantil ao adulto, com música, cerveja artesanal e gastronomia típica. A entrada é gratuita.

O Arraiá Kids será realizado das 11h30min às 16h, com brinquedos infláveis, bailinho de São João e atividade musical do projeto Pianinho Tri.

Nas tradicionais torneiras do bar, o público encontrará as cervejas artesanais da casa, incluindo uma novidade criada para o evento: a IPAçoquinha, uma cerveja de tipo English Ipa com adição de paçoquinha. O cardápio contará, ainda, com quentão e pinhão.

Na programação para os adultos, a festa será conduzida pelo Fanfarra São Fanfarrão e pelo Forró Tribo Brasil.

Quando? Sábado (14), das 11h30min às 23h15min

Sábado (14), das 11h30min às 23h15min Onde? 4Beer 4º Distrito (Avenida Polônia, 200, bairro São Geraldo)

4Beer 4º Distrito (Avenida Polônia, 200, bairro São Geraldo) Para mais informações, acesse: instagram.com/4beerpoa

Arraiá da Azul&Branco

Música boa, brinquedo inflável, brincadeiras, casamento na roça e comidas típicas farão parte do arraial da escola de samba Bambas da Orgia. A entrada é possível a partir da doação de um quilo de alimento não perecível ou agasalho.

Quando? Domingo (15), das 15h às 22h

Domingo (15), das 15h às 22h Onde? Quadra de Ensaios da S.B.C. Bambas da Orgia (Rua Voluntários da Pátria, 1387, bairro Floresta)

Quadra de Ensaios da S.B.C. Bambas da Orgia (Rua Voluntários da Pátria, 1387, bairro Floresta) Para mais informações, acesse: instagram.com/sbcbambasdaorgia

Arraial do Quintana

A tarde e a noite do dia 22 serão de festa na Casa de Cultura Mario Quintana. Com entrada gratuita, a programação inclui atividades lúdicas, apresentações artísticas e gastronomia típica. Entre as brincadeiras, a atração promete pescaria, boca do palhaço, jogo de argolas, derruba-latas e correio elegante.

Das 14h às 17h, a criançada poderá curtir, inclusive com direito a brindes temáticos, como livretos de cordel. Às 16h15min, deve ocorrer o tradicional casamento caipira, com uma encenação bem-humorada, seguida da quadrilha junina. A diversão é conduzida pelo grupo de artistas Gente Grande Também Brinca.

A partir das 17h, inicia a programação musical com a banda Chinelo e Meia, que embala o público com xote, baião, coco, samba e ijexá até as 19h. Depois, o grupo Teo e os Camaleões assume o palco com ritmos brasileiros e solos de teclado.

Para alimentação, o evento terá barracas com quitutes, como pipoca, pinhão, bolo de milho, quentão e cachorro-quente.

Quando? 22 de junho, das 14h às 21h

22 de junho, das 14h às 21h Onde? Travessa Rua dos Cataventos (Casa de Cultura Mario Quintana – Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico)

Travessa Rua dos Cataventos (Casa de Cultura Mario Quintana – Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico) Importante! Em caso de chuva, o evento será adiado

Em caso de chuva, o evento será adiado Para mais informações, acesse: instagram.com/ccmarioquintana

Arraial Total

Fogueira é uma das principais atrações. Alefer Dias / Shopping Total / Divulgação

No dia 22 de junho, das 13h às 21h, o Shopping Total será tomado pelo clima junino. Na área externa, uma fogueira de dois metros de altura será acesa no fim da tarde marcando o evento.

Entre as atrações, haverá brincadeiras, como pescaria, jogo de argola e boca do palhaço. Às 14h, a animação fica por conta da Turma da Entretê Produções, com dança de quadrilha e correio elegante. A dupla sertaneja Bruno e Breno se apresenta das 15h às 17h. Das 18h às 20h, é a vez da banda Forrozuando.

Para quem é apaixonado pela causa animal, haverá oportunidade de doar ração para ONGs que cuidam de animais em situação de vulnerabilidade.

O cardápio da festa será comandado por barraquinhas com pipoca, cachorro-quente, algodão doce, churros, crepe e churrasquinho, além de bebidas.

A entrada é gratuita. Para participar das atividades, o público é convidado a doar um alimento não perecível, que será destinado ao programa Mesa Brasil. Comidas e bebidas têm custo próprio.

Quando? 22 de junho, das 13h às 21h

22 de junho, das 13h às 21h Onde? Largo Cultural, na área externa do shopping Total (Avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Independência)

Largo Cultural, na área externa do shopping Total (Avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Independência) Para mais informações, acesse: instagram.com/totalshopping

Arraiá Junino no Paseo

Shopping também realizou evento no ano passado. Shopping Paseo Zona Sul / Divulgação

Já no fim do mês, o shopping Paseo Zona Sul terá uma programação especial junina. O cronograma se divide em opções voltadas ao público infantil, com brincadeiras de pescaria, boca do palhaço e jogo de argolas, e a outras voltadas aos adultos, com forró. A participação é gratuita.

Quando? 28 de junho. Das 13h30min às 17h30min, a programação vai ser voltada aos pequenos. E das 18h às 20h, aos adultos

28 de junho. Das 13h30min às 17h30min, a programação vai ser voltada aos pequenos. E das 18h às 20h, aos adultos Onde? Shopping Paseo Zona Sul (Avenida Wenceslau Escobar, 1823, bairro Tristeza)

Shopping Paseo Zona Sul (Avenida Wenceslau Escobar, 1823, bairro Tristeza) Para mais informações, acesse: instagram.com/paseozonasul

Festa Junina da Sogipa

Evento deste ano ocorre no fim do mês. Fernanda Davoglio / Sogipa / Divulgação

A festa junina da Sogipa, no dia 28, promete alegria e cultura popular. O Salão de Festas e Eventos e o segundo andar da sede social deverão ser decorados com bandeirinhas coloridas e trarão o som de músicas tradicionais juninas. A cantoria de forró ficará por conta da banda Maria Bonita.

A entrada é gratuita para sócios, que não precisam retirar os convites. Para os não associados, o ingresso custa R$ 15, com aquisição antecipada via site da Sogipa ou na hora.

Quando? 28 de junho, das 11h às 18h

28 de junho, das 11h às 18h Onde? Sogipa (Rua Barão do Cotegipe, 415, bairro São João)

Sogipa (Rua Barão do Cotegipe, 415, bairro São João) Para mais informações, acesse: instagram.com/sogipa

Arraial do Instituto Caldeira + Mercado Brasco

A festa também terá lugar no dia 28 de junho em evento realizado pelo Instituto Caldeira e pelo Mercado Brasco. A atração promete comidas típicas, quentão e brincadeiras. A entrada é gratuita. A inscrição pode ser feita via site do Caldeira. Crianças até 12 anos não precisam de inscrição.

Quando? 28 de junho, a partir das 15h

28 de junho, a partir das 15h Onde? Instituto Caldeira (Rua Frederico Mentz, 1606, bairro Navegantes)

Instituto Caldeira (Rua Frederico Mentz, 1606, bairro Navegantes) Para mais informações, acesse: instagram.com/mercadobrasco

Arraiar do Canto

Ainda no final de junho, o Canto Bar, no Quarto Distrito, deve entrar no clima de São João. O dia 29 terá comidas típicas, como pipoca e amendoim, além de barraca do beijo e prisão. A trilha sonora dará espaço para o funk e o sertanejo. Não haverá venda antecipada de ingressos. A entrada é paga, partindo de R$ 10, com nome na lista. É possível fazer reserva.

Quando? 29 de junho, a partir das 15h

29 de junho, a partir das 15h Onde? Canto Bar (Rua Álvaro Chaves, 350, bairro Floresta)

Canto Bar (Rua Álvaro Chaves, 350, bairro Floresta) Para mais informações, acesse: instagram.com/cantobar_

Arraiá do Iguatemi

No primeiro piso do shopping Iguatemi, o arraial já começou e segue até 30 de junho. A atração tem comidas típicas à venda, como pipoca, quentão e maçã do amor. Piscina de bolinhas, pescaria, tiro ao alvo e argolas estão entre as diversões disponíveis para as famílias.

Para acessar os brinquedos e jogos, o ingresso custa R$ 15 (quatro ingressos saem por R$ 50). Já para entrar na fazendinha de infláveis, outra atração do evento, o valor é R$ 50 (para 20 minutos). Os minutos adicionais custam R$3. A compra dos tickets deve ser feita no próprio local.

Quando? De 4 a 30 de junho. De segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 11h às 20h

De 4 a 30 de junho. De segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 11h às 20h Onde? Praça Erico Verissimo, no primeiro piso do shopping Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800, bairro Passo d'Areia)

Praça Erico Verissimo, no primeiro piso do shopping Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800, bairro Passo d'Areia) Para mais informações, acesse: instagram.com/iguatemipoa