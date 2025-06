Arroio do Padre é a cidade mais evangélica e menos católica do Brasil

Arroio do Padre, no sul do Estado, é a cidade mais evangélica e menos católica do Brasil. Nauro Júnior / Agencia RBS

Fica no Rio Grande do Sul a cidade mais alinhada ao cenário religioso evidenciado no Brasil nas últimas décadas, com diminuição do número de católicos e crescimento dos evangélicos. Arroio do Padre, no sul do Estado, é o município mais evangélico e menos católico do país.

O dado é oriundo do Censo 2022, que teve os resultados sobre religião divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (6). As análises contemplam pessoas com 10 anos ou mais de idade.

Com 2.599 habitantes à época do levantamento, Arroio do Padre é um município enclave de Pelotas — ou seja, constitui-se dentro dos limites geográficos da "princesa do Sul", a cerca de 270 quilômetros da Capital.

De um total de 2.353 pessoas com mais de 10 anos que responderam às questões relativas à religião, 2.088 se declararam evangélicas. Assim, 88,7% da população do município, neste recorte etário, segue esta fé.

O percentual é o maior do país, o que faz de Arroio do Padre a cidade mais evangélica do Brasil. O município já havia ocupado o posto em 2010, com 86,1% da população declarada evangélica.

Nos 12 anos que separam os dois levantamentos, o grupo evangélico cresceu 2,6 pontos percentuais na cidade. A mudança acompanha o que foi registrado no país, que também viu aumentar a proporção de cristãos de vertente evangélica.

Em 2010, esta parcela representava 21,6% da população. Já em 2022, a proporção de evangélicos no Brasil subiu para 26,9% — um aumento de 5,3 pontos percentuais.

Cidade também é a menos católica do país

Enquanto isso, a força do catolicismo diminuiu. O Brasil permanece um país de maioria católica, mas o percentual de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana caiu de 65,1% para 56,7% no país, entre 2010 e 2022. A redução foi de 8,4 pontos percentuais.

A regressão também foi vista em Arroio do Padre, que apesar do nome alusivo ao sacerdócio da Igreja Católica Apostólica Romana, é a cidade menos católica do Brasil. O posto também foi ocupado pelo município em 2010.

Se em 2010 os católicos formavam 8% da população do município com mais de 10 anos de idade, em 2022, apenas 2,8% seguia a religião. Isso significa que, dos 2.353 habitantes que responderam às questões relativas à fé, apenas 66 se declararam católicos.

Ainda assim, o RS abriga algumas das cidades com maior percentual de cristãos católicos do país. Conforme o IBGE, há 20 cidades brasileiras em que o percentual de seguidores da Igreja Católica ultrapassa os 95% da população. Destas, 14 estão no RS.