Aposta de Porto Alegre acerta 15 dezenas na Lotofácil e leva R$ 290 mil no prêmio principal

Uma aposta feita em Porto Alegre vai dividir com outros três jogadores o prêmio principal do concurso 3406 da Lotofácil . Cada ganhador vai levar para casa R$ 290.086,75.

As demais apostas vencedoras do prêmio principal foram feitas na cidades de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, e em Santo André (SP) e São Paulo capital.