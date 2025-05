World Press Photo suspende autoria da icônica foto "The Terror of War"

Nesta sexta-feira (16), a World Press Photo anunciou a suspensão da atribuição de autoria da fotografia "The Terror of War", imagem vencedora do prêmio de Foto do Ano de 1973. A decisão vem após uma investigação conduzida entre janeiro e maio de 2025, motivada pelo documentário The Stringer, da The VII Foundation que estreou no Sundance Film Festival, e que acabou por colocar em dúvida a autoria do fotógrafo Nick Út, da Associated Press.