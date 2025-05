Texto que limita cidadania italiana será votado nesta terça na Câmara

A proposta, já aprovada no Senado na última quinta-feira (15), gerou reação da oposição, especialmente entre os parlamentares eleitos no Exterior, que acusam o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni de ceder a pressões dos Estados Unidos para restringir o reconhecimento automático da cidadania italiana.

Chances de aprovação

A expectativa é de que o texto seja levado ao plenário da Câmara nesta terça-feira, com chances altas de aprovação , já que o governo de Meloni conta com maioria confortável na Casa

A proposta inicial previa que apenas filhos e netos de italianos nascidos na Itália teriam direito à cidadania. No entanto, uma emenda aprovada no Senado retirou a exigência do local de nascimento do ascendente, mantendo, porém, outro critério considerado restritivo: o requerente só terá direito se o pai, mãe, avô ou avó tiver — ou tiver tido até a data da morte — exclusivamente a cidadania italiana, sem ter adotado outra nacionalidade.