RS é o terceiro Estado com maior percentual de nascimentos de filhos por mulheres com mais de 30 anos

Andrey Popov / stock.adobe.com

O Rio Grande do Sul foi o terceiro Estado com a maior taxa de nascimento de filhos de mulheres com mais de 30 anos em 2023, representando 44,2% do total de nascimentos no Estado. Os dados constam nas Estatísticas do Registro Civil, divulgadas nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Distrito Federal (49,4%) e São Paulo (44,3%) estiveram nas primeiras duas posições em 2023.

Vinte anos antes, em 2003, o RS era o Estado com a maior taxa de nascimento de parturientes com mais de 30 anos: 32%. Os números indicam um crescimento de 39% nesse indicador no RS naquele período.

Leia Mais Brasil tem o menor número de nascimentos em quase 50 anos em 2023, segundo IBGE

Estabilidade nos nascimentos

O material divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE também aponta uma estabilidade no número de nascimentos no RS. Foram registrados 120.505 nascidos vivos em 2023, 231 a menos do que em 2022.

Esse número pode mudar, pois há nascimentos que são registrados atrasados — em 2023, por exemplo, foram somados 131 registros para o ano anterior.

A possível estabilidade no número de nascimentos chama atenção, visto que o Estado vinha em queda contínua desde 2016. No ano anterior, em 2015, tinham sido registrados 148.487 nascidos vivos no RS, 27.982 a mais do que em 2023.

Perfil dos nascidos vivos registrados em 2023 no RS

50,82% eram meninos

11,19% nasceram em Porto Alegre

Em Santa Tereza , na Serra, foram registrados apenas dois nascimentos

, na Serra, foram registrados apenas Dos 11 registros feitos em Coronel Pilar, na Serra, apenas um era de menina

feitos em Coronel Pilar, na Serra, apenas um era de Em Tupanci do Sul, na região Norte, foram oito nascimentos registrados e apenas um de menino

Leia Mais Desemprego cresce em 12 Estados no primeiro trimestre de 2025, aponta IBGE

Óbitos se aproximam do patamar pré-pandemia

Depois de dois anos com número elevado de óbitos registrados no Estado, o RS se aproximou, em 2023, de um patamar mais próximo do verificado antes da pandemia de covid-19.

As Estatísticas do Registro Civil do IBGE mostram que houve, em 2023, 92.981 mortes no Estado, 24,7 mil a menos do que o registrado em 2021, no auge da doença. Em 2019, antes da pandemia, haviam sido 89.500.

Perfil dos óbitos registrados em 2023 no RS