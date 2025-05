Ranking lista os nomes mais registrados no Brasil em 2024; veja a lista

Foram 22.533 Helenas — superando Miguel, líder absoluto do ranking desde 2020.

Um nome feminino alcançou o topo do ranking de registros civis no Brasil, pela primeira vez , em sete anos . Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), Helena foi o nome mais registrado em 2024.

Foram 22.533 ocorrências — superando Miguel , líder absoluto desde 2020. A última vez que um nome feminino figurou no topo da lista foi em 2016, com Maria Eduarda .

Nomes curtos ganham força

Entre os dez nomes mais registrados no país no último ano, predominam aqueles com até duas sílabas, de fácil pronúncia e forte sonoridade.