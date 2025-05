Primeiro bispo brasileiro nomeado pelo papa Leão XIV assume diocese no RS

Clesio Facco (em pé), que assume a diocese de Uruguaiana, é o primeiro bispo brasileiro nomeado por Leão XIV. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Clesio Facco, 54 anos, é o primeiro bispo brasileiro nomeado por Leão XIV e passa a assumir a diocese de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a partir desta quarta-feira (28). O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na Catedral Metropolitana de Santa Maria, na Região Central.

A cerimônia que reuniu autoridades do alto clero da igreja católica também serviu de palco para o primeiro discurso oficial do bispo. Emocionado, Facco agradeceu aos pais, que foram os principais incentivadores na sua trajetória. O sacerdote disse ainda que pretende servir a comunidade com bondade:

— A igreja é de irmãos e irmãos a gente não escolhe, a gente acolhe. Então é com bondade que quero caminhar.

Natural de Nova Palma, também na Região Central, Facco é ecônomo da Província dos Palotinos de Santa Maria. A vida religiosa iniciou-se em 1987, no distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine. Desde então, ele vem realizando trabalhos na região central do Estado.