Oração para a manhã: confira uma prece para começar o dia

As orações são formas poderosas de conexão espiritual e ajudam a fortalecer a fé, aliviar o coração e transmitir bons sentimentos a quem amamos. Diariamente feitas, podem ser um gesto especial de carinho, cuidado e desejo para aquele que a realiza esteja sempre protegida e amparada, física e espiritualmente.

Muitas pessoas recorrem às preces para expressar gratidão pelas bênçãos recebidas e para interceder por aqueles que são importantes em suas vidas. Para isso, foi separada a oração do dia, para uma manhã, tarde ou noite abençoada. Confira a seguir.

Qual é a oração de hoje?

Oração à Santa Edwiges

Santa Edwiges, protetora dos endividados, aumentai minha confiança na providência divina para que não falte o pão de cada dia, e que no final do mês não falte o necessário, para que eu possa dar aos meus familiares saúde, educação e dignidade na moradia.

Santa Edwiges, intercedei por mim para que eu consiga o equilíbrio na vida financeira e o discernimento nos negócios. Ajudai-me a superar os problemas financeiros, que eu não me iluda com o dinheiro fácil, que eu não seja conivente com a corrupção, propina. Dai equilíbrio na vida financeira. Alcançai-me também, Santa Edwiges, a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós.