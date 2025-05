Oração para a manhã: confira uma prece para começar o dia

As orações são formas poderosas de conexão espiritual e ajudam a fortalecer a fé, aliviar o coração e transmitir bons sentimentos a quem amamos. Diariamente feitas, podem ser um gesto especial de carinho, cuidado e desejo para aquele que a realiza esteja sempre protegida e amparada, física e espiritualmente.

Muitas pessoas recorrem às preces para expressar gratidão pelas bênçãos recebidas e para interceder por aqueles que são importantes em suas vidas. Para isso, foi separada a oração do dia, para uma manhã, tarde ou noite abençoada. Confira a seguir.

Qual é a oração de hoje?

Oração para evolução espiritual

Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do Teu amor por mim: a Tua cruz redentora. Reconheço todo meu pecado que pesou sobre Teu Corpo, fazendo com que Teu Sangue jorrasse para o perdão desses mesmos pecados. Eu, agora, os apresento a Ti, arrependo-me deles.