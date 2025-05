Oração para a manhã: confira uma prece para começar o dia

As orações são formas poderosas de conexão espiritual e ajudam a fortalecer a fé, aliviar o coração e transmitir bons sentimentos a quem amamos. Diariamente feitas, podem ser um gesto especial de carinho, cuidado e desejo para aquele que a realiza esteja sempre protegida e amparada, física e espiritualmente.

Muitas pessoas recorrem às preces para expressar gratidão pelas bênçãos recebidas e para interceder por aqueles que são importantes em suas vidas. Para isso, foi separada a oração do dia, para uma manhã, tarde ou noite abençoada. Confira a seguir.

Qual é a oração de hoje?

Oração ao Santo Agostinho

Bem-aventurado Santo Agostinho, lembrai-vos, na vossa glória, dos pobres pecadores. Como vós outrora, eles hoje trilham os caminhos do mal, arrastados pela ignorância ou pelas paixões.

Compadecei-vos deles e fazei que, nas suas mentes e nos seus corações, irradie a luz da verdade e triunfe a força da graça a fim de que, à vossa imitação, quebrem os grilhões do pecado que os escraviza, espantem as trevas do erro que os sufoca e, vencidos pela ternura das consolações divinas, a Deus se convertam e vivam como filhos obedientes e soldados destemidos da Igreja.