Brasil sobe cinco posições no ranking global de desenvolvimento humano da ONU

Brasil alcançou a nota 0,786 no ranking do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

O Brasil subiu da 89ª posição para a 84ª no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que conta com 193 nações, divulgado nesta terça-feira (6) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Este índice inclui dados sobre expectativa de vida, saúde, educação, entre outros, de cada país.

De acordo com o g1, a nota do Brasil é 0,786. A escala vai de 0 a 1 e valores de 0,700 e 0,799 são considerados "altos". A elevação do Brasil no ranking está ligada ao aumento da renda nacional bruta per capita e crescimento da expectativa de vida após os impactos da pandemia de covid-19.