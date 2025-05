Novas regras para cidadania italiana: veja perguntas e respostas

Zero Hora preparou um perguntas e respostas para te ajudar a entender as novas regras

O que muda na lei aprovada pelos parlamentares italianos?

Bisnetos e trinetos de imigrantes perdem o direito à cidadania?

O que acontece com quem estava inscrito nas filas dos consulados?

A inscrição na fila do consulado garante a execução do processo sob os critérios anteriores?

Como fica o reconhecimento nas prefeituras italianas?

Como ficam os processos de reconhecimento na Justiça da Itália?

Os processos seguem tramitando, mas não há segurança jurídica de como as coisas vão acontecer. A decisão vai depender dos critérios utilizados pelo juiz, e ainda não está claro se os magistrados terão que seguir as normas do momento em que o processo foi ajuizado ou a nova legislação. A mesma dúvida vale para novos processos que venham a ser feitos no judiciário italiano, e que contestem a retroatividade do Decreto-Lei 36.

As novas regras podem ser contestadas judicialmente?

Quem já é cidadão italiano reconhecido perde algum direito?

Como ficam os filhos de cidadãos italianos já reconhecidos?

Uma emenda aprovada pelo Senado estabelece prazos e regras para que cidadãos italianos com filhos no exterior manifestem o desejo de reconhecimento da cidadania. Veja como funciona:

Ainda será possível adquirir a cidadania por casamento?

Como funcionará o direito a um visto especial para descendentes previsto na nova lei?

O texto aprovado no Parlamento prevê que pessoas com antepassado italiano e que sejam nascidas em países que tiveram grande fluxo imigratório terão direito de solicitar um visto especial para trabalho na Itália. Após dois anos de residência no país europeu com este documento, será possível pedir naturalização. O governo ainda emitirá um decreto com as regras.