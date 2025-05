Maioria dos deputados aprova lei que restringe o direito à cidadania italiana; texto vai à sanção 

A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta terça-feira (20) , por 137 votos a 83 , o projeto que altera as regras para o reconhecimento da cidadania italiana por direito de sangue (ius sanguinis).

O texto, já aprovado no Senado na semana passada, segue agora para sanção do presidente da República, Sergio Mattarella. A medida precisa ser confirmada até o próximo dia 27 de maio, prazo de validade do Decreto-Lei 36/2025.