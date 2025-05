Como fica o passaporte italiano para quem já teve a cidadania aprovada, mas ainda não emitiu?

No Brasil, estima-se que cerca de 30 milhões de pessoas tenham origens italianas.

O Parlamento da Itália aprovou o projeto de lei que restringe o acesso à cidadania italiana por direito de sangue (ius sanguinis), e muitos brasileiros que já obtiveram o reconhecimento oficial da cidadania se perguntam: como fica a situação do passaporte italiano?

Nesta terça-feira (20), a Câmara dos Deputados confirmou a proposta que já foi aprovada no Senado na semana passada, com apoio da primeira-ministra Giorgia Meloni. O decreto — em vigor desde 28 de março — precisa ser sancionado até o dia 27 de maio para não perder a validade.

O texto inicial previa que apenas filhos e netos de italianos nascidos na Itália teriam direito à cidadania. No entanto, uma emenda recente suavizou a medida, retirando a exigência do local de nascimento do ascendente.