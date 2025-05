Como escolher o melhor tênis de corrida para comprar em 2025; veja as principais dicas de ZH Indica

O tênis ideal para corrida vai depender de uma série de fatores. André Ávila / Agência RBS

Escolher o tênis ideal para correr vai muito além de uma cor bonita ou da marca da moda. Com a evolução das tecnologias nos calçados esportivos, dá para encontrar modelos pensados para todos os tipos de corrida — dos treinos de sprint às maratonas.

Encontrados em lojas físicas, e-commerces especializados e grandes varejistas, os tênis de corrida estão disponíveis em uma ampla variedade de modelos, preços e marcas.

De acordo com especialistas ouvidos por Zero Hora, mais importante do que seguir tendências ou escolher o modelo mais caro, é preciso identificar o tipo de uso — seja ele para treinos leves, provas de longa distância ou uso diário — e optar por um tênis original e adequado ao seu perfil.

Neste guia de compras, você poderá tirar todas as suas dúvidas sobre os principais tênis de corrida disponíveis no mercado em 2025. Também é possível conferir o review de outros produtos no ZH indica.

Saiba como escolher o melhor tênis de corrida

Nos últimos anos, avanços em conforto, tecnologia e adaptação ao tipo de pisada foram expressivos nos tênis de corrida. Duda Fortes / Agencia RBS

Nos últimos anos, os tênis de corrida passaram por uma verdadeira revolução. Segundo o ortopedista e especialista em Medicina do Esporte Pedro Ribeiro, os avanços em conforto, tecnologia e adaptação ao tipo de pisada foram expressivos.

— Os tênis de corrida têm apresentado uma evolução muito grande nos últimos 10 anos em relação à tecnologia, ao conforto, ao tipo de pisada e ao modo de corrida — destaca Ribeiro.

Hoje, há modelos voltados à alta performance, com placas de carbono que oferecem mais impulso e retorno de energia. São especialmente úteis para corredores experientes ou que treinam para longas distâncias e provas de velocidade.

Essa sofisticação, no entanto, não significa que todos precisem consultar um médico antes de comprar um tênis.

Tênis mais caros não são, necessariamente, os melhores. Rodrigo Rossi / Divulgação

A orientação vale especialmente para quem tem condições específicas, como pé plano, pé cavo ou histórico de lesões relacionadas ao uso de calçados inadequados. Para esses casos, o acompanhamento médico é recomendado.

Ribeiro também ressalta que tênis mais caros não são, necessariamente, os melhores.

— A gente tem ótimos calçados hoje que não são os mais caros. Então, não é porque um calçado é mais caro que ele vai ser o melhor — completa.

Além disso, os modelos intermediários, mais acessíveis e com boa absorção de impacto, atendem bem à maioria dos corredores. Com os avanços, até os tênis neutros conseguem oferecer correções de pisada leves, dispensando modelos muito específicos.

Leia Mais 10 benefícios da corrida para a saúde

— É muito importante que você sinta que o tênis seja confortável, que faça uma boa absorção de impacto, que tenha um bom encaixe no pé e que não gere regiões de pressão — comenta.

O especialista faz ainda um alerta importante sobre o uso de tênis falsificados.

— Infelizmente, quando a gente tem um calçado pirata, não podemos garantir que essa tecnologia exista — conclui.

Os tênis de corrida mais procurados e os respectivos preços

A pedido de Zero Hora, a plataforma Zoom, que monitora e compara preços em marketplaces, levantou os 10 tênis de corrida mais buscados no Brasil em 2024. Confira abaixo as marcas e o preço médio de mercado:

Tênis Mizuno Masculino Corrida Action (R$ 225)

Masculino Corrida Action (R$ 225) Tênis Olympikus Corre 3 (R$ 350)

Corre 3 (R$ 350) Tênis Mizuno Masculino Corrida Cool Ride (R$ 198)

Masculino Corrida Cool Ride (R$ 198) Tênis Fila Feminino Corrida Racer Carbon (R$ 287)

Feminino Corrida Racer Carbon (R$ 287) Tênis Fila Masculino Corrida Racer Carbon (R$ 519)

Masculino Corrida Racer Carbon (R$ 519) Tênis Olympikus Unissex Corrida Corre 3 (R$ 500)

Unissex Corrida Corre 3 (R$ 500) Tênis Mizuno Masculino Corrida Wave Mirai 4 (R$ 218)

Masculino Corrida Wave Mirai 4 (R$ 218) Tênis Nike Feminino Corrida Revolution 6 (R$ 230)

Feminino Corrida Revolution 6 (R$ 230) Tênis Olympikus Masculino Corrida Veloz (R$ 143)

Masculino Corrida Veloz (R$ 143) Tênis Adidas Masculino Corrida Response Runner (R$ 200)

Vivência nas pistas

A escolha do tênis de corrida ideal também passa pela vivência de quem está nas pistas. Para a maratonista Daisy Crispim Moreira, 50 anos, moradora de Porto Alegre, cada detalhe conta.

— Sempre dou uma olhada na internet, Instagram, sobre avaliações de tênis antes de comprar. O preço, obviamente, e a tecnologia do tênis — detalha.

Daisy Crispim Moreira, 50 anos, corre há quase 15 anos. Reprodução / @daisy_crispim/Instagram

Com quase 15 anos de prática, Daisy afirma que não existe um único modelo para todas as situações.

— Tem os tênis que servem de "pau pra toda obra", para corrida mais leve e mais velocidade. Treinos de intervalo com ritmo mais forte. Tem tênis que servem até 10 quilômetros, ou até para maratona. Vai variar muito — explica.

Ela também destaca o papel dos chamados “super tênis”, com placa de carbono, cada vez mais usados por quem busca performance em provas longas. Mas mesmo com experiência em corridas de longa distância, Daisy garante que a versatilidade do calçado é o principal:

— Depende da especificidade. Se é alguém que está começando, o ideal é que escolha algo mais versátil. Levar em conta o amortecimento.

Quem treina para maratonas, como ela, costuma ter diferentes pares de tênis. E, apesar de não ser obrigatório, Daisy conta com a fisioterapia para testar os modelos de calçado.

— Às vezes levo os tênis para testar com ele (o fisioterapeuta), mas não é algo obrigatório — finaliza.

Entender os próprios pés

Nathielen Bento Almeida, 32 anos, moradora de Porto Alegre e natural de Rio Grande, começou a correr de forma mais dedicada em junho de 2024, como uma maneira de melhorar a rotina e o bem-estar.

Nathielen corre há quase um ano e tem evoluída na corrida. Reprodução / @nathielenbento/instragram

— Sempre gostei de correr, por muito tempo foi um complemento da academia — conta.

No início, Nathielen usava o que tinha em casa. A escolha, no entanto, trouxe consequências.

— Quando comecei a correr foi com o que eu tinha e isso me ocasionou perder unhas — relata.

Hoje, a corredora orienta quem está começando a optar por calçados apropriados, inclusive com numeração um pouco maior, já que os pés tendem a inchar durante a corrida, segundo ela.

Sabendo da importância do equipamento certo, ela buscou um tênis com mais firmeza e amortecimento, principalmente por já ter uma lesão no joelho.

— Quando me inscrevi para correr a primeira meia maratona, sabia dessa limitação. Então consultei um traumatologista — relembra.

Desde então, tem evoluído nas provas, tendo completado sua primeira meia maratona em Porto Alegre. Recentemente, adquiriu um tênis com placa de carbono para melhorar o desempenho.

— Tem estabilidade e retorno cinético. Ainda estou testando e me adaptando, para (o calçado) se encaixar na prova. Gostei bastante — completa.

Placa de carbono

Cada pessoa tem um tênis ideal para seu objetivo. Brian A Jackson / Shutterstock

Tênis com placa de carbono são modelos desenvolvidos especialmente para oferecer maior eficiência e velocidade durante a corrida.

A placa, geralmente posicionada no meio da entressola, atua como uma espécie de alavanca que impulsiona o corredor para frente, reduzindo o gasto de energia em cada passada.

Combinada a espumas leves e responsivas, essa tecnologia proporciona um retorno de energia elevado e ajuda a manter o ritmo por mais tempo, sendo muito valorizada por atletas de alta performance e em provas de longa distância.

Por serem mais rígidos e menos versáteis, não são recomendados para todos os treinos do dia a dia, exigindo certa adaptação muscular e técnica para o uso seguro e eficaz.

Atenção ao “drop”

O chamado “drop” é a diferença de altura entre o calcanhar e a parte da frente (antepé) da entressola do tênis. Em termos práticos, ele influencia diretamente a forma como o pé toca o solo e como os músculos e tendões trabalham durante a corrida.

Tênis com drop alto costumam ter solados mais espessos e são bastante macios, o que oferece conforto, mas pode interferir na eficiência do movimento. Um drop muito elevado, por exemplo, tende a encurtar o tendão de Aquiles e transferir mais esforço para a panturrilha, o que pode levar ao desconforto e até a lesões. É como usar salto alto continuamente — o pé perde parte da função natural de impulsão.

Já drops menores favorecem uma mecânica de corrida mais natural, aproveitando melhor o retorno de energia dos tendões e músculos, principalmente o efeito de mola da planta do pé.

Entretanto, reduzir o drop exige adaptação. Se o corredor não tiver preparo muscular adequado e uma técnica bem desenvolvida, a mudança pode causar sobrecarga. Por isso, o ideal é fazer a transição gradualmente, combinando com fortalecimento específico e exercícios de mobilidade para preparar o corpo.

Mais importante do que adaptar o tênis à pisada é desenvolver uma técnica eficiente de corrida. Viktor / stock.adobe.com

Tipo de pisada

Durante muito tempo, acreditava-se que era essencial escolher o tênis com base no tipo de pisada — se pronada (quando o pé gira para dentro), supinada (para fora) ou neutra (reta). Hoje, com o avanço da biomecânica e das tecnologias dos calçados, sabe-se que o mais importante não é adaptar o tênis à pisada, mas desenvolver uma técnica eficiente de corrida e fortalecer os músculos estabilizadores dos pés.

Segundo a ortopedia, tênis com correções específicas para pisadas pronadas ou supinadas acabam servindo como um suporte artificial que, em vez de corrigir a causa do problema, mascara o sintoma.

Para a maioria dos corredores, principalmente os que buscam evoluir na prática, os modelos neutros já são suficientes, desde que aliados a uma rotina de fortalecimento e boa postura durante a corrida.

E quem está acima do peso?

Para pessoas com sobrepeso, o impacto das passadas tende a ser mais intenso. Por isso, tênis com maior amortecimento podem ser recomendados inicialmente, já que ajudam a suavizar a carga nas articulações e tornar a corrida mais confortável.

Esses modelos distribuem melhor o peso e absorvem parte do impacto, reduzindo o estresse nos músculos e ossos.

Mas os especialistas alertam que isso não elimina a importância do fortalecimento muscular. Um corpo bem condicionado é capaz de absorver e gerenciar melhor as forças envolvidas no movimento.

Ou seja, quem está acima do peso pode — e deve — buscar tênis com mais conforto e proteção no início, mas sempre com o foco em evoluir tecnicamente e fisicamente, para garantir segurança e progresso sustentável no esporte.

Tipos de tênis

Tênis precisa reunir características que atendem às necessidades de corredores. André Ávila / Agencia RBS

Para se enquadrar em uma categoria específica, um tênis precisa reunir características que atendem às necessidades de corredores com diferentes níveis de experiência, peso corporal e volume de treinos. De modo geral, os modelos são divididos em quatro categorias principais.

Amortecimento

Ideal para iniciantes, essa categoria foca na absorção de impacto. O sistema de amortecimento reduz o estresse nas articulações, sendo especialmente útil para quem tem sobrepeso ou está começando no esporte.

Características:

Entressola mais robusta e estruturada

Modelos maximalistas

Peso maior, em troca de mais conforto

Estabilidade

Pensado para corredores que precisam de maior controle na pisada, principalmente os que apresentam pisada pronada (rotação excessiva do pé para dentro). É uma boa escolha também para iniciantes que ainda não desenvolveram técnica apurada.

Características:

Estrutura mais rígida (difícil de dobrar)

Tecnologias específicas para estabilidade

Suporte reforçado durante a corrida

Performance

Indicada para corredores experientes que buscam velocidade. São tênis leves, com foco em propulsão, muitos deles com placa de carbono. Devem ser usados principalmente em provas ou treinos de ritmo intenso.

Características:

Calçado mais leve

Menos material de entressola

Design curvado na parte frontal

Drop mais baixo

Rodagem

Usado em treinos mais longos e constantes, os chamados "longões", prioriza conforto e durabilidade. É comum tanto entre iniciantes quanto com profissionais que percorrem grandes distâncias por treino.

Características:

Cabedal mais confortável

Reforço em espuma no calcanhar e na lingueta

Solado durável com borracha injetada

Amortecimento de alta qualidade

Há tênis de corrida para trajetos curtos, médios e longos. Porthus Junior / Agencia RBS

Passo a passo para escolher o melhor tênis de corrida

Defina seu objetivo com a corrida

com a corrida Avalie sua experiência como corredor

como corredor Considere o tipo de treino que você faz

que você faz Leve em conta o seu peso corporal

corporal Verifique sua pisada

Experimente o tênis no pé (se possível)

o tênis no pé (se possível) Priorize conforto e ajuste, não o visual

e ajuste, não o visual Prefira calçados originais e de marcas confiáveis

e de marcas Considere o custo-benefício, não apenas o preço

Perguntas e respostas sobre tênis de corrida

Preciso de um tênis específico para começar a correr?

Sim. Correr exige impacto repetitivo nas articulações, então é importante escolher um tênis com bom amortecimento e suporte. Os modelos de entrada (categoria amortecimento) são ideais para iniciantes.

Tênis mais caros são sempre melhores?

Não. O preço não garante qualidade ou adequação ao seu tipo de treino. Existem ótimos modelos intermediários, confortáveis e eficientes. O essencial é que o tênis atenda as suas necessidades.

Como saber se meu tênis tem a pisada certa?

Hoje, boa parte dos tênis com pisada neutra atende bem à maioria das pessoas. Mas, se você tem histórico de lesões ou sente dor ao correr, vale procurar um especialista ou fazer uma avaliação da pisada.

Qual a diferença entre tênis de performance e rodagem?

Performance : mais leves, com menos amortecimento e focados em velocidade e provas

: mais leves, com menos amortecimento e focados em velocidade e provas Rodagem: mais confortáveis e acolchoados, indicados para treinos longos e constantes

Posso usar o mesmo tênis para treino e competição?

Pode, mas não é o ideal. Quem treina com frequência costuma ter ao menos dois pares: um mais versátil ou de rodagem para o dia a dia e outro de performance para provas e treinos de ritmo.

Qual a durabilidade de um tênis de corrida?

Geralmente de 500 a 800 quilômetros, dependendo da marca, modelo, tipo de uso e pisada. É importante observar sinais de desgaste na sola e perda de amortecimento.

Posso correr com tênis de academia ou casual?

Não é recomendado. Tênis casuais ou de treino de força não têm o suporte e a estrutura necessários para o impacto contínuo da corrida.

O que é “placa de carbono” nos tênis?

É uma tecnologia presente em tênis de alta performance, usada para impulsionar a passada e melhorar o tempo em provas. Indicada para corredores mais experientes e provas rápidas.

Como saber se o tênis é original?

Compre sempre em lojas oficiais ou revendedores confiáveis. Tênis falsificados não têm as mesmas tecnologias e podem aumentar o risco de lesões.

Tênis com drop mais alto ou mais baixo: o que muda?

Drop alto (oito milímetros ou mais): mais confortável, reduz impacto no calcanhar

(oito milímetros ou mais): mais confortável, reduz impacto no calcanhar Drop baixo (abaixo de seis milímetros): maior sensação de contato com o solo, ideal para quem já tem boa técnica

Tênis de corrida com desconto no Clube do Assinante

No Clube do Assinante de Zero Hora é possível comprar tênis de corrida, roupas e outros apetrechos para atividade física, além de ingressos para shows e eventos, hospedagens em hotéis e muito mais com aquele desconto! Acesse o site do Clube do Assinante ZH e confira.

Para não errar na hora de escolher o melhor produto, confira tudo o que você precisa saber antes de comprar um notebook, uma geladeira, um bom vinho ou até mesmo escolher o novo sofá de casa.

* Produção: Leonardo Martins