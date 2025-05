Como escolher a melhor air fryer para comprar em 2025; veja dicas

Air fryer tornou-se item comum na cozinha dos brasileiros. tipong / stock.adobe.com

Aparelho que promete e cumpre a função de fritar alimentos sem o uso de óleo, a air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos cada vez mais presentes nas cozinhas brasileiras. Esse produto é vendido em lojas físicas e digitais, sendo fabricado por diversas marcas e com diferentes tipos de modelos — cada um deles atende a necessidades específicas.

De acordo com especialistas consultados por Zero Hora, as versões mais vendidas no Brasil são as de 3 a 5 litros. Esses modelos são o suficiente para assar, fritar ou cozinhar alimentos em quantidades médias. Para ocasiões que demandam o preparo de maior volume de comida, o mercado oferece modelos de até 12 litros de capacidade.

Neste guia de compra, você poderá tirar todas as suas dúvidas sobre os principais tipos de air fryer disponíveis no mercado.

Saiba como escolher a melhor air fryer

Antes de comprar uma air fryer, é preciso estar atento para saber se o modelo escolhido atenderá às suas necessidades.

Diretor de politica industrial da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Renato Alves sugere que o consumidor confira se o aparelho tem etiqueta do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que é quem garante que produtos elétricos atendem a padrões de segurança.

Também é recomendado evitar a compra em sites desconhecidos ou de fabricantes que não atuam no Brasil.

Passo a passo para escolher a melhor air fryer

Reflita como a air fryer será usada na sua rotina. Avalie, por exemplo, que tipos de produtos pretende cozinhar nela e qual a quantidade Caso vá presentear alguém com uma air fryer, consulte uma pessoa próxima a ela para descobrir como ela usaria o equipamento no dia a dia Faça buscas em sites confiáveis ou visite lojas físicas para ver o aparelho pessoalmente Verifique o consumo de energia de cada modelo procurado Também é recomendado ver o tamanho do aparelho e do fio da tomada, projetando como ele ficaria instalado em sua bancada Checar se a air fryer desliga quando o cesto é retirado. Aparelhos que não fazem isso podem trazer riscos, principalmente às crianças

Antes de comprar uma air fryer, faça pesquisas. Philips / Divulgação

A melhor escolha para cada tipo de uso

Diferentemente de uma fritadeira comum, a air fryer prepara alimentos sem adição de óleo. É assim em todos os modelos do eletrodoméstico. No entanto, o mercado oferece diferentes tipos de aparelhos. Variam os tamanhos e as funcionalidade. Quanto mais tecnológico, maior o preço.

Air Fryer tradicional

Air fryer Tradicional. Freepik / Divulgação

São as opções mais básicas e compactas, ideais para quem busca uma fritadeira sem óleo para cozinhar pequenas porções.

Air fryer de capacidade

Air fryer de Capacidade. Britânia / Divulgação

Essa air fryer é maior, geralmente com capacidade de 5 a 8 litros. É ideal para famílias maiores ou para quem precisa cozinhar maiores quantidades.

Air fryer oven (com forno integrado):

Air fryer oven. Mondial / Divulgação

Essa air fryer combina a função de fritadeira sem óleo com a de forno, oferecendo mais versatilidade no preparo de alimentos.

Air fryer smart

Air fryer smart. Midea / Divulgação

Essa air fryer oferece recursos inteligentes, como controle via aplicativos e comandos de voz, além de funções pré-programadas para diferentes tipos de alimentos.

Air fryer com gaveta dupla

Air fryer com gaveta dupla. Multilaser / Divulgação

Essa air fryer possui duas gavetas, o que permite cozinhar alimentos diferentes ao mesmo tempo. Somando os dois espaços, a capacidade pode chegar a 12 litros.

Perguntas e respostas sobre o produto

Por se tratar de um eletrodoméstico relativamente novo nas cozinhas brasileiras, é comum que haja dúvidas sobre seu funcionamento. Abaixo, confira algumas curiosidades relacionadas ao aparelho:

Alimentos preparados na air fryer são mais saudáveis?

Sim. A air fryer utiliza ar quente para cozinhar, minimizando a necessidade de óleo, o que ajuda a reduzir o consumo de gordura. Em geral, alimentos preparados na air fryer podem ser uma opção mais saudável do que a fritura tradicional, pois não requerem grandes quantidades de óleo. No entanto, nutricionistas alertam que a saúde da refeição também depende dos alimentos escolhidos para serem preparados no aparelho.

Quais as desvantagens de uma air fryer?

A air fryer tem capacidade mais limitada comparativamente aos fornos tradicionais ou as fritadeiras a óleo. Se a sua receita envolve várias etapas, a air fryer pode ser uma limitação. Alguns modelos também podem ser barulhentos devido à ventoinha que circula o ar quente.

Quanto a Air Fryer gasta de energia?

Uma air fryer gasta, em média, cerca de 1,5 kWh por hora de uso, mas o consumo pode variar dependendo do modelo e da potência. Em média, a potência de uma air fryer fica entre 1200 W e 2000 W. Para calcular o custo mensal, é necessário multiplicar o consumo por hora pelo tempo de uso por dia e pelo número de dias do mês, e depois multiplicar pelo preço do kWh em sua região.

Quais os perigos do uso da air fryer?

A falta de higiene adequada da air fryer pode levar à contaminação cruzada, ou seja, a transferência de alérgenos ou bactérias de um alimento para outro. O aparelho atinge altas temperaturas, o que pode causar queimaduras graves se não for manuseada com cuidado e danificar superfícies sensíveis, como bancadas de cozinha.

As air fryers mais procuradas

A pedido de Zero Hora, a plataforma Zoom, que monitora e compara preços em marketplaces, levantou os 10 modelos de air fryer mais buscados no Brasil no último ano. Confira abaixo os modelos e seus preços médios:

Mondial Family Family AFN-40 4 litros (R$ 427) Oven Mondial AFO 12 litros (R$ 557) Mondial AFN-40 4 litros (R$ 495) Oven Philco PFR 2200P 12 litros (R$ 585) Oven Electrolux EAF9 12 litros (R$ 736) Oster Compact OFRT780 4,6 litros (R$ 319) Oven Oster OFRT780 12 litros (R$ 610) Philips Walita Essencial XL Digital 6,2 litros (R$ 549) Philco Gourmet PFR15 PG 3,2 litros (R$ 269) Mondial Grand Family AFN-50 5 litros (R$ 351)

Quais as melhores air fryers que existem?

Não existe uma air fryer que atenda a todos os públicos. A melhor escolha depende da sua necessidade e de quanto está disposto a gastar. A air fryer tradicional é compacta, atendendo bem pequenas famílias ou indivíduos que cozinham porções menores. Oferece facilidade no uso e na limpeza. Também é uma boa opção para quem tem pouco espaço na banca da cozinha.

A air fryer de maior capacidade é recomendada para famílias maiores ou para quem gosta de cozinhar grandes porções de uma só vez. Ela permite preparar refeições mais rápidas para várias pessoas, economizando tempo e energia.

Já a air fryer oven e a smart atendem a públicos mais exigentes. O modelo oven funciona como um forno multifuncional, permitindo assar, grelhar e desidratar, sendo ideais para quem precisa de mais funções. O smart oferece conectividade e controle via smartphone.

Por fim, a air fryer com duas gavetas atende quem deseja cozinhar diferentes alimentos ao mesmo tempo, sem misturar sabores, otimizando o tempo na cozinha.

