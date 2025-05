Bonecas Labubu, febre no TikTok, são retiradas de loja do Reino Unido; entenda a polêmica

Vendidas no formato blind box — em que o comprador não sabe qual modelo vai receber —, as bonecas viraram fenômeno global.

As bonecas Labubu, criadas em 2015 em Hong Kong e popularizadas pela marca chinesa Pop Mart, foram retiradas temporariamente das lojas físicas no Reino Unido após registros de aglomerações, filas desde a madrugada e até brigas entre clientes.

Vendidas no formato blind box — em que o comprador não sabe qual modelo vai receber —, as bonecas viraram fenômeno global após serem exibidas por celebridades como Lisa, do BLACKPINK, e impulsionadas por vídeos que viraram tendência no TikTok.