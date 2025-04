Veja os 100 melhores restaurantes do Brasil, segundo ranking

Lista celebra a diversidade culinária nacional. Hihitetlin / Adobe.Stock

O restaurante Origem, de Salvador, foi eleito o melhor do país na edição 2025 do ranking 100 Melhores Restaurantes do Brasil, publicado pela revista Exame.

A lista, feita com base na votação de 65 jurados — entre críticos, jornalistas e influenciadores da gastronomia — e publicada na última quinta-feira (24), celebra, segundo a revista, a diversidade culinária nacional ao reunir casas de 23 cidades, distribuídas pelas cinco regiões do país.

Na quarta edição da seleção, cerca de 500 estabelecimentos foram considerados. Entre os cem melhores, 29 foram citados pela primeira vez ou retornaram após ausência.

Origem é o melhor do Brasil

A grande novidade é o topo do ranking: o restaurante Origem, de Salvador, foi eleito o melhor do Brasil, com 27 votos dos jurados. É a primeira vez que uma casa fora do eixo Rio-São Paulo lidera a seleção.

O restaurante baiano é comandado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, descritos pela publicação como os "reis da alta gastronomia baiana".

Em segundo lugar ficou o Lasai, do Rio de Janeiro, vencedor do ranking em 2024. O pódio se completa com o Manu, de Curitiba, outro destaque fora dos grandes centros do Sudeste.

Veja o ranking completo

Entre os 100 escolhidos, há endereços em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife, mas também em cidades menos centrais, como Santarém (PA), Fernando de Noronha (PE), Garibaldi (RS) e Cajueiro da Praia (PI).

Confira a lista completa: