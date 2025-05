Saiba o que abre e o que fecha em Porto Alegre e na Região Metropolitana no 1º de maio

Serviços terão horários modificados. Lauro Alves / Agencia RBS

Nesta quinta-feira (1º) é celebrado o Dia do Trabalhador. Como se trata de um feriado nacional, Porto Alegre e Região Metropolitana terão mudanças nos horários e no funcionamento de diversos serviços, do comércio ao transporte público.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que os ônibus da Capital vão circular com horários reduzidos seguindo a tabela de feriado. A Trensurb também terá alteração na tabela e irá operar com intervalos de 20 minutos entre as viagens.

Serviços como bancos, agências dos Correios e agências das lotéricas não terão atendimento durante o feriado.

Conforme a Prefeitura de Porto Alegre, serviços essenciais serão mantidos, mas não haverá expediente nas unidades de saúde e nas farmácias distritais.

Confira o que abre e o que fecha em Porto Alegre

Saúde

Hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA) irão funcionar em plantão 24h. As unidades de saúde e farmácias distritais de Porto Alegre estarão fechadas. Em razão do grande número de casos de dengue, a recomendação é para que pessoas com sintomas da doença procurem as tendas instaladas ao lado da UPA Moacyr Scliar, ou os postos de pronto atendimento.

Trânsito e transporte

A EPTC informa que os ônibus em Porto Alegre seguirão a tabela de feriado nesta quinta. Na sexta, as viagens seguem a programação normal. A Trensurb divulgou que os trens irão operar com tabela de domingos e feriados em 1º de maio. Os intervalos serão de 20 minutos entre viagens no trecho entre estações Mathias Velho e Novo Hamburgo. O trajeto entre as estações Mercado e Mathias Velho será complementado por ônibus, sem cobrança adicional.

Comércio

Segundo o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas-POA), os estabelecimentos da Capital estão autorizados a funcionar, desde que sigam o acordo coletivo assinado com os sindicatos do setor. Lojas em shoppings, galerias e centros comerciais devem seguir as regras implementadas por esses empreendimentos. Dos outros municípios da Região Metropolitana apenas Gravataí confirmou que o acordo coletivo não será cumprido e todas as lojas ficarão fechadas.

Bancos

Os bancos permanecerão fechados para atendimento presencial ao público no feriado. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febrabran), os boletos de cobrança e contas de consumo poderão ser pagos, sem acréscimo, na sexta-feira (2).

Correios e lotéricas

As agências dos Correios e lotéricas não irão operar na quinta e retornam às atividades no dia seguinte. As atividades de atendimento e entrega de cartas ou encomendas pelos Correios funcionarão normalmente na sexta-feira (2). No sábado (3), haverá atendimento normal nas agências que operam neste dia da semana. As lotéricas seguem o mesmo cronograma.

INSS

As agências do INSS também permanecerão fechadas em 1º de maio. O atendimento deve voltar ao funcionamento normal já na sexta-feira (2).

Segundo o órgão, os atendimentos pelo portal e aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135 estarão disponíveis.

Supermercados