Quando será o próximo feriado prolongado? Veja o calendário

O Dia do Trabalho cai em uma quinta-feira; folga na sexta é opicional.

O Dia do Trabalho cai em uma quinta-feira. Oficialmente, só essa data está no calendário de feriados divulgados pelo governo.

Quais são os feriados de 2025

No total, serão 10 feriados nacionais e oito datas com ponto facultativo, sendo que alguns já passaram. Além disso, algumas datas podem ser emendadas caso as empresas adotem escalas que permitam folgas prolongadas.