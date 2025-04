"Põe a fantasia, vai dar poder", diz médico que leva crianças vestidas de super-heróis para cirurgias em MG

Vídeos gravados por médico viralizaram nas redes sociais. Reprodução / Instagram

Não raro, crianças atendidas em hospitais pelo mundo são surpreendidas pela presença de "super-heróis" nos leitos e janelas. O trabalho de voluntários ajuda a confortar os meninos e meninas em momentos difíceis. Contudo, em Divinópolis, cidade mineira a 110 quilômetros de Belo Horizonte, um médico fez algo um pouco diferente: transformou os próprios pacientes em heróis e heroínas.

Os vídeos do otorrino Leandro Brandão Guimarães levando crianças fantasiadas para o bloco cirúrgico viralizaram nas redes sociais. A atitude rendeu ao médico um prêmio por seu atendimento "humano e afetuoso", o WEmbrace Awards 2025, entregue em Milão, na Itália.

Durante entrevista ao Timeline Gaúcha, na Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (18), Guimarães comentou sobre a iniciativa.

— A gente faz uma bagunça lá no centro cirúrgico, e o ambiente fica mais gostoso. A criança fica com essa memória. O mais legal é que a criança leva a fantasia para casa. E aí eu falo: "Vai tomar medicação, não está conseguindo? Põe a fantasia, vai dar poder". A criança vai ver a fantasia depois e vai se lembrar mais da brincadeira do que do pós-operatório dolorido — comenta Guimarães.

Do choro aos risos

A ideia nasceu há seis anos. Depois de precisar encaminhar uma paciente que chegou chorando à sala de anestesia, o médico decidiu inovar.

— Desde sempre, eu fiz questão de ir na porta do bloco cirúrgico buscar a criança para operar. Os pais confiaram a mim o cuidado com a criança. Então, eu tentava sempre, buscava a criança na portaria e ia brincando, conversando — afirmou.

O primeiro paciente virou o Super-Homem. E o resultado surpreendeu o otorrino.

— Mexendo na internet, eu achei uma loja, uma moça que vende essas fantasias, que ficam baratinhas. Eu encomendei e fui fazer o teste. Na primeira criança, foi incrível já. Foi uma mudança muito grande.

Logo em seguida, vieram o Batman, a Mulher Maravilha e tantas outras personagens das histórias em quadrinhos e do cinema. Além de animar as crianças e os familiares, a equipe médica também entra na brincadeira.

— É um clima mais leve, a gente vê que todo mundo ri mais, a enfermagem morre de rir. No vídeo que viralizou, dá para ver a menina rindo e gargalhando no corredor. É muito bonitinho ver a criança entrando no personagem. Todo mundo fica leve, a gente esquece que está no hospital por alguns segundos.

Quem é Leandro Brandão Guimarães

Leandro Brandão Guimarães é um otorrino formado em Ribeirão Preto, no Interior de São Paulo. Casado e pai de dois filhos, o médico trabalha há 15 anos atendendo e operando somente crianças. Atualmente, ele trabalha em Divinópolis (MG).

Antes de brincar com as crianças vestidas de super-heróis, Guimarães — ou "Tio Leandro", como é chamado — já havia atuado com doutores palhaços quando estudava.

— Eu aprendi a brincar com lúdico, com nonsense, com criança, e que funciona demais — afirma.