O exercício é composto por uma corrida de oito quilômetros fracionada em rounds de um quilômetro cada, intercalados com uma atividade funcional .

São oito movimentos funcionais : SkiErg (ergômetro de esqui), Sled Push (empurrar trenó), Sled Pull (puxar trenó), Burpee Broad Jump (burpee salto em distância), Rowing (remo), Farmers Carry (transporte de pesos), Sandbag Lunges (afundos com saco de areia) e Wall Balls (arremesso de bola).

O exercício já é popular no Exterior, principalmente nos Estados Unidos, na Espanha e na Alemanha (onde foi criado, em 2017), e nos últimos anos passou a ganhar destaque no país .

Além de ser praticada em aulas, a modalidade tem uma competição , realizada em diversos países. Neste ano, duas provas devem ocorrer no Brasil.

Como são os treinos

A duração do circuito completo depende da performance individual — não há um tempo estipulado.

O box (como são chamados os centros de CrossFit) South Training, no bairro Passo d'Areia, em Porto Alegre, oferece aulas de Hyrox há cerca de três meses.

As sessões têm duração de uma hora , mas nem sempre incluem o circuito completo. Para iniciantes, a atividade pode ser feita pela metade ou em dupla, com divisão da quantidade de exercícios entre os dois.

No Hyrox, não há a parte de ginástica nem de levantamento de peso, que são as bases do CrossFit.