O que é “floodlighting”, prática em relacionamentos que viralizou com vídeos da geração Z nas redes sociais

Uma nova tendência entre os jovens vem preocupando psicólogos e especialistas em saúde mental: “floodlighting” , uma espécie de estratégia para tentar acelerar a intimidade nos relacionamentos . Depois do “gaslighting” e do “ghosting”, esse é mais um termo que viralizou nas redes sociais entre jovens da geração Z – os nascidos entre 1995 e 2010.

Do inglês, “floodlighting” refere-se a “iluminação” e “holofotes”. O termo foi cunhado pela professora da Universidade de Houston Brené Brown. Ela estuda sobre relações afetivas e defende que a vulnerabilidade não deve ser encarada como sinal de fraqueza, mas como elo para garantir relacionamentos mais autênticos.

— Essa superexposição acontece quando a gente bombardeia uma pessoa que a gente ainda está conhecendo, compartilhando muito das nossas intimidades . No livro A Coragem de Ser Imperfeito, a autora diz que o floodlighting pode estar até mesmo relacionado a uma carência afetiva, uma necessidade de chamar atenção, uma forma de mascarar a vulnerabilidade real, de fato — afirma.

Recentemente, o termo virou trend no TikTok, popularizado por jovens que prometem dicas milagrosas para ter relacionamentos bem-sucedidos . Ao buscar a expressão nas redes sociais, Instagram e TikTok, são encontradas milhares de publicações sobre, principalmente de norte-americanos.

O método consiste em uma forma indireta de uma das partes para tentar acelerar a conexão no relacionamento. Ou seja, logo no primeiro encontro ou diálogo, propositalmente, a pessoa compartilha histórias pessoais, como traumas de infância, experiências em relacionamentos anteriores ou questões de saúde mental.

Para além de uma tentativa de ganhar a confiança do outro e criar um laço verdadeiro, a prática funciona como um “teste” para ver se a relação vai dar certo. E isso pode ter riscos , alertam especialistas, principalmente caso aconteça no ambiente digital, antes de conhecer pessoalmente o interlocutor.

— Imagine, de um lado, uma pessoa super aberta, se expondo barbaramente nas redes, e de outro lado uma pessoa mal-intencionada, querendo manipular e se aproveitar da outra — afirma a psicóloga Adriana Wagner, pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sobre família e relacionamentos.

Ou seja, a pessoa que adotar essa prática pode ficar mais vulnerável aos perigos das redes sociais . Adriana também destaca que, quando se trata de relacionamentos afetivos, essa “catalogação” que vem ocorrendo não faz sentido, porque as relações são plurais e não funcionam dessa forma.

— Quando criamos essas terminologias, perdemos a idiossincrasia. Toda generalização peca por deixar de olhar com uma percepção mais apurada o contexto de cada sujeito envolvido — explica.

Prática "tóxica"

Isso porque a pessoa pode se sentir sobrecarregada com tantos sentimentos e histórias pessoais logo de cara, e pode acabar se distanciando, em vez de corresponder da mesma forma. Ou seja, cria-se uma dinâmica desequilibrada no casal, o que pode magoar ambas as partes.