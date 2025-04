Legendários: movimento cristão atrai famosos como Neymar pai, Eliezer e Thiago Nigro; entenda

A ex-BBB comentou nas redes sociais a experiência do marido , que participa do grupo, e esteve em um retiro religioso:

— Foram três dias ansiosa, sem conseguir falar com ele, sem saber como estava, passei até mal de ansiedade e parei no hospital. Sinto como se eu sentisse tudo que ele sentiu, somos uma só carne. Foi transformador ! Agora ele é oficialmente um Legendário — escreveu.

Embora o nome remeta ao antigo programa de TV de Marcos Mion, a proposta é outra: trata-se de um movimento cristão que mistura espiritualidade, superação e conexão com a natureza, voltado exclusivamente para homens .

Quem são os Legendários?

Atualmente, o país é o segundo com mais participantes em todo o mundo . São 108 sedes espalhadas por diferentes países, com experiências que incluem não apenas os desafios voltados aos homens, mas também ações para pais e filhos , casais e comunidades.

Desafios na natureza

Os principais eventos do movimento são chamados de TOP — sigla para Track Outdoor Potential —, que consistem em trilhas e atividades em locais isolados , com duração de até 72 horas.

A ideia é proporcionar um "rompimento" com antigos padrões de comportamento, visando uma mudança espiritual e emocional, mas as experiências não são gratuitas. Os valores variam conforme o tipo e a localização do evento.