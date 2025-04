Domingo de Páscoa é de grande movimento no Litoral Norte, mas temperatura amena afasta banhistas da orla

O feriadão de Páscoa trouxe de volta ares de veraneio ao Litoral Norte. O bom movimento de turistas encheu os calçadões à beira-mar em cidades como Capão da Canoa — mas a temperatura amena e a brisa fresca fizeram com que, neste domingo (20), somente os mais corajosos se aventurassem à beira-mar ou entrassem na água fria e de coloração marrom.

— Eu sempre digo que o gaúcho é um guerreiro. Mesmo com clima mais frio e o mar meio sujo, ainda vem para a praia — afirmou a empresária Amanda Costa, 46 anos, ao lado do marido, Guilherme Junges, 45 anos, e das filhas Maria Antônia, 16 anos, e Cecília, de nove.

Com os braços unidos junto ao peito, se protegia do vento sentada em uma cadeira de praia.

A filha, Valentina, era uma das poucas pessoas curtindo as ondas. Como a temperatura caiu desde a sexta-feira (19), quando fez calor, a quantidade de banhistas também minguou.

— A cidade está bem cheia, mas o friozinho espantou um pouco as pessoas da areia. O feriado de novembro do ano passado foi melhor pra nós — avaliou o comerciante Fernando da Silveira, dono de um quiosque localizado sobre a areia.

Muitos dos turistas preferiram ocupar as praças para bater papo e tomar chimarrão. No resto da cidade, havia bom movimento em restaurantes e no comércio em geral, mas não houve filas ou congestionamento de veículos nas vias.