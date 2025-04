Dia 21 de abril é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 21 de abril é feriado?

Dia 21 de abril é feriado nacional de Tiradentes , em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, um dos líderes do movimento revolucionário brasileiro conhecido como Inconfidência Mineira . A comemoração acontece na data que marca a morte do republicano, em 1792.

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo

Feriados

Ponto facultativo

Quais os feriados nacionais em 2025?

Janeiro

Abril

Maio

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

O que diz a CLT sobre trabalho nos feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina de forma geral a folga em feriados nacionais e religiosos e aos domingos para que o trabalhador possa ter momentos de lazer, algo garantido pela legislação brasileira. No entanto, nos últimos anos, tem se ampliado a flexibilização dessa regra, mediante acordo dos sindicatos com as empresas.