Desafio do Paleta: quem domina a paleta de cordeiro? Confira

No quinto episódio do Desafio do Paleta, começa uma nova fase. Agora disputam para continuar na competição os vencedores do primeiro e do segundo episódios, Vadson Schafer, Jean Amaral, Tito Mateo e Vicente Ribereiro. Eles terão uma hora e meia para preparar uma paleta de cordeiro e os acompanhamentos. A pressão é alta e cada detalhe pode fazer a diferença na avaliação final.