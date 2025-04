1. Oração para se aproximar à mensagem de Jesus

2. Oração para alcançar uma graça urgente

São Marcos, tu que tens todos os poderes do mundo, tu que tens todas as forças do mundo, ouve este meu pedido que tão urgente que humildemente te faço neste momento: faça aqui o seu pedido. Com as graças e com os milagres de São Marcos este meu pedido será atendido. Com as forças do céu, a força do trovão, a intercessão dos santos e anjos as minhas preces vão chegar onde precisam chegar.