Segunda noite de desfile das escolas do Rio tem despedida de Neguinho da Beija-Flor e monstros na Sapucaí

Mais quatro escolas passaram pela Marquês de Sapucaí entre a noite de segunda-feira (3) e madrugada desta terça-feira (4). Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos da Tijuca e Beija-Flor de Nilópolis foram responsáveis por movimentar o sambódromo na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

A noite também foi marcada por um momento histórico: o último desfile com Neguinho da Beija-Flor como intérprete da escola de Nilópolis. Ele se aposenta após 50 anos de avenida.

As apresentações foram encerradas por volta das 4h24min, com a apresentação da Vila Isabel. Nenhuma escola estourou o tempo de desfile, todas finalizaram dentro do período de 80 minutos.

Como foi o segundo dia de desfiles no Rio de Janeiro

Unidos da Tijuca

Com um enredo sobre o orixá Logun-Edé, conhecido como o "Santo menino que o velho respeita", a Unidos da Tijuca trouxe a trajetória de vida do homenageado em seu abre-alas, unido a juventude do Morro do Borel.

A escola teve problema em um de seus carros alegóricos, que ficou por um tempo apagado, mas logo voltou a funcionar.

Beija-Flor de Nilópolis

Marcando a despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete, a escola de Nilópolis homenageou o carnavalesco Laíla, que teve diversas passagens pela agremiação. Ele morreu em 2021, aos 78 anos.

Com o enredo Laíla de Todos os Santos, a Beija-Flor trouxe ainda integrantes da família do carnavalesco para participar do desfile.

Acadêmicos do Salgueiro

O samba-enredo Salgueiro de Corpo Fechado embalou o desfile da Acadêmicos do Salgueiro.

O desfile trouxe representações de entidades de religiões de matriz africana, além de amuletos e outros rituais de proteção da cultura popular brasileira.

Unidos de Vila Isabel

A Vila Isabel trouxe um tema ousado para a avenida neste ano: Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece.

A apresentação contou com bruxas voadas, três fantasmas, e as fantasias mostravam criaturas como monstros e assombrações.

Próximos desfiles

Na noite desta terça-feira (4), última noite de desfiles, as escolas Mocidade, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela entram na avenida.

Apuração

A apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro será realizada na Quarta-Feira de Cinzas (5).