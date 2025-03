Apuração do Carnaval do Rio 2025 ocorre nesta quarta-feira; saiba o horário e onde assistir

A leitura das notas começará por volta de 16h. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro acontece nesta quarta-feira (5), na Marquês de Sapucaí.

A Viradouro busca o bicampeonato, após a vitória em 2024. Também disputam o título as escolas Unidos de Padre Miguel, Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca, Imperatriz, Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira e Paraíso do Tuiuti.

Que horas começa a apuração do Carnaval do Rio?

A leitura das notas começará por volta de 16h, e a escola campeã deve ser anunciada por volta das 18h. A TV Globo e o Globoplay irão transmitir a apuração.

Como funciona a apuração?

As 12 escolas que desfilaram nos dias 2, 3 e 4 de março serão avaliadas em nove quesitos: alegoria, bateria, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, enredo, harmonia, samba-enredo e fantasia.

Cada quesito conta com quatro jurados, totalizando 36 avaliadores. Todas as escolas começam com nota máxima (10), e os jurados podem fazer descontos caso encontrem falhas.

Se uma nota inferior a 10 for atribuída, o julgador precisa justificar sua decisão por escrito. A menor nota de cada quesito é descartada.

A escola com maior pontuação será consagrada campeã do Carnaval do Rio de 2025. Já a agremiação com menor pontuação será rebaixada para a Série Ouro no próximo ano.

Desfile das Campeãs

As seis primeiras colocadas voltam à Marquês de Sapucaí no próximo sábado (8), no tradicional Desfile das Campeãs, que celebra os destaques do Carnaval.

Últimas campeãs