Praia em Balneário Camboriú é a mais fotografada e avaliada do Brasil no Google Maps; entenda

Praia das Laranjeiras liderou duas categorias no Google Maps. É a praia mais fotografada e mais avaliada da plataforma. São Power Produtora / Divulgação

A Praia das Laranjeiras, um dos destinos mais populares de Balneário Camboriú (SC), lidera duas categorias no Google Maps: é a praia mais fotografada e a mais avaliada do Brasil na plataforma.

O levantamento foi divulgado na quinta-feira (6) em comemoração aos 20 anos do serviço de mapas do Google. Até a última quarta-feira (4), a Praia das Laranjeiras acumulava 56.041 fotos enviadas por usuários e 41.478 avaliações, com nota de 4.7 estrelas.

As imagens e os comentários ajudam a divulgar o local e permitem que visitantes de qualquer parte do mundo conheçam melhor as condições do destino, como temperatura da água, qualidade dos serviços e características do mar, dependendo da avaliação.

Santa Catarina se destaca no ranking

Além de Balneário Camboriú, Santa Catarina aparece em outras posições do levantamento. A Guarda do Embaú, em Palhoça, figura como a quarta praia mais avaliada e a segunda mais fotografada.

Florianópolis também se destaca com a Barra da Lagoa e Ponta das Canas entre os destinos mais populares no Google Maps.

Ainda, o ranking inclui praias do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pará, Rio Grande do Norte e Alagoas. O litoral gaúcho, no entanto, não figurou na lista.

As praias mais avaliadas no Brasil

Praia das Laranjeiras, Balneário Camboriú (SC) Praia Martim de Sá, Caraguatatuba (SP) Praia do Forte, Cabo Frio (RJ) Praia Guarda do Embaú, Palhoça (SC) Praia de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália (BA) Praia dos Artistas, Natal (RN) Orla Brigitte Bardot, Armação de Búzios (RJ) Praia do Leme, Rio de Janeiro (RJ) Praia da Barra da Lagoa, Florianópolis (SC) Praia do Atalaia, Salinópolis (PA)

As praias mais fotografadas no Google Maps