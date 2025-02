Aplicativo permite comentários e interações entre os participantes. Júlia Dias / Arte GZH / Agência RBS

Você já ouviu falar em ratos de academia? O já popular termo agora é utilizado para nomear usuários do GymRats, aplicativo que permite criar grupos e desafios de atividade física.

Em primeiro lugar da categoria Saúde e Fitness da App Store (iOS) e com mais de 500 mil downloads na Play Store (Android), a plataforma gera motivação e entretenimento aos usuários e busca gamificar a prática de exercícios físicos.

Ao fazer check-in em academias e centros de treinamento, usuários recebem pontos que podem ser utilizados para subir no ranking ou vencer desafios. A plataforma permite, também, a elaboração de regras próprias para a pontuação.

Em um dos desafios que a advogada Júlia Dias, 25 anos, participa, a competição é quase profissional. Em uma espécie de conselho deliberativo, os participantes criaram uma série de regras: só pode fazer musculação uma vez ao dia, pedalar só conta pontos se o usuário fizer mais do que quatro quilômetros e, para a corrida, o mínimo é dois quilômetros. Os membros fiscalizam as atividades uns dos outros, que devem ser comprovadas com fotos.

— É assim, todo mundo desmerecendo o cardio (exercício aeróbico que aumenta a frequência cardíaca) do outro e estimulando a ser melhor. Eu acho que ver o pessoal sendo competitivo, por si só, já nos estimula a ser mais competitivo. Eu sou assim, mas não nesse nível, de ir todos os dias na academia. Agora o GymRats está fazendo isso comigo — relata a jovem, que lamenta ter caído do segundo para o terceiro lugar da competição recentemente.

Nas redes sociais, os usuários provam que a experiência de Júlia não é individual. Outros ratos de academia relatam regras malucas que foram criadas entre os amigos, incluindo competições acirradas pelo pódio, discussões acerca da pontuação e, ainda, as intrigas geradas durante o desafio.

Influenciando bons hábitos

Para especialistas, a brincadeira é positiva, uma vez que pode ajudar na criação e manutenção de hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos.

A psicóloga especialista em obesidade e emagrecimento Priscila Gonzales ressalta que ter metas e monitorá-las regularmente é importante para manter a motivação e tomar a decisão de realizar o hábito.

— Conforme as pessoas vão atingindo os objetivos, vai gerando um senso de realização que aumenta a motivação. Outra coisa legal é que existe essa parte do apoio social, em que a pessoa vai construindo uma comunidade, com pessoas que têm os mesmos objetivo — acrescenta.

O educador físico Bernardo Stern defende que o aplicativo pode contribuir para afastar as pessoas do sedentarismo. A criação de uma comunidade, a motivação e o monitoramento do progresso podem ajudar a promover a rotina de atividade física dos participantes.

— Nos esportes coletivos, como vôlei e futebol, que são atividades em que a gente precisa de um parceiro, é complicado avaliar quem se dedica mais ou é mais comprometido. Por outro lado, nessas atividades individuais, como musculação e corrida, uma pessoa mais motivada tende a arrastar consigo os amigos e os parentes que precisam de um empurrão para começar ou para se desafiar e ir além. Por isso, o aplicativo é um grande facilitador — avalia.

Contudo, ambos os profissionais de saúde alertam que a brincadeira tem limites.

Quando a vontade de ultrapassar os amigos começa a ser mais importante do que o descanso, é hora de repensar as regras da competição.

Especialistas sugerem criar desafios entre amigos que tenham objetivos e capacidades parecidas, para não desencadear problemas que podem levar a sintomas de exaustão. Afinal, quando se trata de musculação, o descanso do corpo é tão importante quanto a prática de exercício em si.