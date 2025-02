Lotofácil 3312 tem resultados divulgados; confira

Confira o resultado do concurso Lotofácil 3312

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25

Como jogar nas loterias da Caixa

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Saiba o passo a passo para acessar

Como jogar na Mega Sena online

A Mega Sena é o principal jogo da Caixa Econômica Federal. Agora, é possível jogar sem sair de casa . Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular , através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo ( iOS ou Android ).

Para apostar, existem alguns pré-requisitos : ter mais de 18 anos; possuir um cartão de crédito válido; fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo; fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (19h do dia do sorteio). O bolão, por sua vez, não está disponível online e só pode ser feito em lotéricas físicas .

Passo a passo para apostar na Mega Sena

Como receber o prêmio da Mega Sena

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.