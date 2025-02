Com rotinas cada vez mais agitadas, surgem novos desafios para quem divide o lar com animais de estimação. Em resposta a isso, as creches para cães surgiram como uma solução prática e popular entre os tutores.

Para se ter uma ideia do tamanho desta indústria, no terceiro trimestre de 2024, os serviços gerais para pets, setor onde estão incluídas as creches, registraram um faturamento de R$ 6,4 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

— A procura e demanda são muito grandes. É um mercado que cresce principalmente pela necessidade dos tutores. Seja quem não tem tempo ou mesmo espaço pra ser cachorro para brincar e correr — afirma Lorhayne dos Santos, proprietária da creche Acãochego, do bairro Partenon, em Porto Alegre.

Como é a rotina nas creches para pets

Potter comemora aniversário. Thaise Costa / Arquivo Pessoal

Vlairson Silva, proprietário da Pet's Go Club, que conta com três sedes na capital gaúcha, explica que a rotina nas creches vai muito além de apenas oferecer um espaço seguro para os cães ficarem.

— O foco está em promover bem-estar e qualidade de vida. A rotina na creche inclui brincadeiras, circuitos com obstáculos, momentos na piscina e até aniversários. Queremos que os cães gastem energia de forma saudável e se sintam confortáveis aqui — comenta.

Isso se reflete no que a tutora Thaise Costa do golden retriever Potter, de 10 anos, vive. A creche foi essencial para ajudá-la a lidar com a energia inesgotável do pet. Ele convive com outros animais no local desde 2021, quando tinha cinco anos.

— A creche é a vida dele. Como vai desde os cinco anos, ele sabe exatamente os dias que ele vai, tem até mochilinha — relata Thaise. — Para um cachorro grande e ativo, como ele é, esse tipo de ambiente ficou indispensável. É evidente a tranquilidade que ele têm hoje em dia.

Para a advogada Milena Bastos, dona da border collie Hulka, de dois anos, a experiência foi semelhante. Por ser um animal que demanda energia e tem personalidade agitada, ela e o marido sentiam dificuldade de gastar a energia da pet, principalmente por morarem em um apartamento.

— A gente começou em 2021, levando ela algumas vezes na semana, mas hoje ela vai à creche todos os dias e até alguns sábados, quando sabemos que não conseguiremos passear com ela o suficiente. Além de ajudar na rotina, a creche nos dá a segurança de saber que ela está feliz e bem-cuidada — destaca.

Hulka também comemorou aniversário na creche. Milena Freitas / Arquivo Pessoal

Animais passam por uma avaliação

Antes de se integrar ao grupo, em ambas as creches, cada cão deve passar por uma avaliação para verificar se possui o perfil adequado para frequentar a creche.

— Aceitamos cães sociáveis, mas entendemos que, muitas vezes, eles chegam aqui mais tímidos ou ansiosos. É um processo de adaptação, e vemos mudanças significativas no comportamento dos animais com o tempo — afirma Vlairson, da Pet's Go Club.

Além disso, é importante que os tutores se atentem a questões costumeiras dos animais, como as vacinas. Elas precisam estar em dia para um cão poder frequentar a Acãochego, por exemplo:

— Estamos atentos a isso, avisando os tutores em relação ao vencimento. A vermifugação e o controle de pulga também são importantes. São coisas que a gente cuida que são benéficas para o bem-estar dos próprios animais — ressalta Lorhayne.

Cães devem estar com vacina em dia para poder ingressar em uma creche para pet. Acãochego / Arquivo Pessoal

Boletim canino

Apesar dos custos associados às creches para cães, que variam conforme a região e os serviços oferecidos, muitos tutores consideram o investimento válido, sobretudo em relação aos benefícios oferecidos aos cães.

Um desses "mimos" é o boletim de final de ano dos animais. Potter, por exemplo, apresentou uma evolução nas suas notas caninas desde que entrou.

— O boletim contém avaliações sobre socialização, alimentação e desempenho nas atividades. Isso nos ajuda a acompanhar o progresso dele e a entender melhor suas necessidades — comenta Vlairson.

Entre os critérios para passar de ano estão: participação, socialização, soneca, "cãomilança", atividade física, "cãoflitos" e bagunça.

Mas quais são as notas de Potter e Hulka? A situação é a mesma para os dois pets. Desde que entraram, as notas foram melhorando e hoje apresentam inúmeros 10 — menos nos chamados "cãoflitos".

— A Hulka tirou 10 em quase tudo, menos em "cãoflitos", que ela tirou três. Não tem jeito, a garota é meio bagunceira — brinca a tutora Milena sobre Hulka.

Benefícios para os animais

Além de proporcionar conforto para os tutores, as creches também trazem inúmeros benefícios para os animais, como destaca a veterinária Lara Girotto.

— A socialização é um dos maiores ganhos. Muitos cães têm dificuldade de lidar com outros animais ou de ficar longe dos donos. A creche trabalha essas questões de forma gradual, promovendo um desenvolvimento comportamental e emocional mais saudável — afirma.

Outro ponto importante é a estimulação física e cognitiva. Atividades planejadas, como circuitos e brincadeiras que exploram os sentidos naturais dos cães, ajudam a liberar hormônios ligados ao bem-estar, como a serotonina.

Por fim, a veterinária destaca que o momento ideal para iniciar a frequência na creche é logo após o término do protocolo vacinal, ainda na fase de filhote.

— Quanto mais cedo o animal começa a conviver em grupo, mais adaptado ele estará. Isso ajuda não apenas na socialização, mas também no aproveitamento das atividades — finaliza.